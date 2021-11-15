شاهد .. اعلامية سعودية تقلب المملكة رأسا على عقب بسبب ما فعلته في حمام السباحة.

انت الان تتابع خبر اعلامية سعودية تقلب المملكة رأسا على عقب بسبب ما فعلته في حمام السباحة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خرجت الإعلامية والناشطة السعودية، روزانا اليامي، عن صمتها وردت على الانتقادات الموجهة إليها، عقب ظهورها بملابس السباحة، أثناء وجودها في جزيرة بياضة بجدة.

قالت الإعلامية "روزانا"، في تدوينة عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إن البعض لا يجد شيئًا سوى الحديث عنها، مؤكدة أنها كانت تهدف من الفيديو المثير للجدل إلى تشجع السياحة فقط، ولم تكن تقصد إثارة الجدل.وكتبت روزانا اليامي، في تعليقها على المقطع المتداول: "هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم، حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه".62876882

وسخرت "اليامي" في ختام تدوينتها من الأخبار، التي جرى تداولها بحقها وقالت: "لا إله إلا الله إيش في".

وكانت روزانا اليامي، تعرضت لانتقادات حادة من متابعيها، خلال الأيام الماضية، عقب ظهور في مقطع فيديو لها داخل حوض السباحة.

وظهرت روزانا اليامي، وهي تجلس وسط الماء بملابس جرئية السباحة، وتستمع بالشمس، وطرحت سؤال لجمهورها :"عملتوا تان؟".62876882