شاهد .. أفزع الجميع بشحوب وجهه وحزن ملامحه.. الحالة الصحية الطارئة للفنان كاظم الساهر

انت الان تتابع خبر أفزع الجميع بشحوب وجهه وحزن ملامحه.. الحالة الصحية الطارئة للفنان كاظم الساهر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أفزع الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر جمهوره المحب بعد أن قام بنشر صورة له على موقعه في شبكات التواصل الاجتماعي وأظهرته عجوزاً داهمت الشيخوخة حياته .

القيصر العراقي بدا في الصورة شاحب الوجه ومتقدماً في السن على غير عادته ما تسبب بجدل كبير عن سبب هذا التغير الكبير في ملامحه . 60779149

وفي الصورة التي نشرها الفنان دون كتابة أي تعليق ظهر الفنان العراقي الكبير مرتدياً ملابس عادية "عبارة عن قميص عليه جاكيت أسود " .60779149