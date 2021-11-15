شاهد .. تجاوزت حدود الجراءة.. شاب يداعب عورات رهف القنون وردة فعلها أخجلت السعوديين .

انت الان تتابع خبر تجاوزت حدود الجراءة.. شاب يداعب عورات رهف القنون وردة فعلها أخجلت السعوديين . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت المشهورة السعودية ​رهف القنون​ فيديو لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .وظهرت رهف في الفيديو ترقص وداعب شخص مجهول مؤخرتها، لكن ما إستقز المتابعين وأثار الجدل بينهم هو ردة فعلها، فهي بدت سعيدة بما يحصل.

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وكانت قد نشرت رهف القنون أمس السبت، فيديوهات لها بإطلالة عارية عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” احتفالًا بعيد عيد الهالوينوظهرت رهف القنون في أحد الفيديوهات مرتدية فستانا أبيض قصيرا، مؤدية حركات جريئة صحبة فتيات، وفي فيديو ثاني، ظهرت صحبة مجموعة من الفتيات يرتدين أزياء داخلية شفافة ما جعلهم يبدو شبه عاريات

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