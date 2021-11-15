شاهد .. بجرأة غير معهودة ..مودل آش بإطلالة صارخة تكشف عن صدرها وتغطية بيديها وهكذا ضمت حبيبها !؟

انت الان تتابع خبر بجرأة غير معهودة ..مودل آش بإطلالة صارخة تكشف عن صدرها وتغطية بيديها وهكذا ضمت حبيبها !؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها الخاص في انستغرام، إستعرضت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش آخر إطلالاتها بصورة لها، ظهرت بها مكشوفة الصدر بفستان أسود وذهبي، مع شعر منسدل ومكياج صارخ،

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وتضع يدها عبى صدرها، وكتبت: "تعال اضمك في الصدر بين الضلوع.. ارويك من نبض قلبي وترتوي من انفاسي".

وانهالت التعليقات على صور مودل آش، وأثارت اطلالتها الجدل بين المتابعين بسبب تعمدها إستعراض جسدها ومفاتنها، بهدف زيادة الشهرة وتصدر الترند، وتساءل البعض عن حبيب آش الذي غنت له هذه الأغنية وتريد ان تضمه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير بها مودل آش الجدل باطلالاتها، اذ انها اعتادت نشر صورها واطلالاتها بملابس جريئة ومكشوفة، وتقوك بحركات ايحائية، ولا تهتم بالتعليقات المسيئة التي تتعرض لها من قبل المتابعين وخاصة السعوديين.

وكانت مودل آش قد كشفت عن اسمها الكامل من خلال كوب القهوة الذي اشترته،وكتب عليه اسمها، الذي تستخدمه في الولايات المتحدة الاميركية، وهو "آشلي".52211541