شاهد .. أبنة الفنانة شيرين عبد الوهاب تخطف الأضواء و تنافس والدتها في الغناء..اتفرج(الفيديو)

انت الان تتابع خبر أبنة الفنانة شيرين عبد الوهاب تخطف الأضواء و تنافس والدتها في الغناء..اتفرج(الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه هنا، الابنة الصغرى للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، تغني داخل الاستوديو.

هنا غنت باللغة الإنجليزية، وبدا صوتها رائعا ونال المقطغ إعجاب الألف من محبي شيرين ، الذين وجدوا الابنة تملك نفس بحة صوت امها.من جهة اخرى، انتشر خبر على اغلبية المواقع المصرية عن سرقة الفنان والملحن المصري حسام حبيب لأموال زوجتة شيرين التي اعطتة توكيلا رسيما بالتكفل بكل حساباتها.55643965

وضعت حدا لكل الشائعات، حين كتبت أنهما بخير واكتفت بهذا التصريح على صفحاتها، لكنه لم يكن كافيا لوضع حدا لكل من تطاول عليها وعلى حياتها الشخصية.

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