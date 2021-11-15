شاهد .. صدمة كبيرة .. مصير مؤلم للفنانة نانسي عجرم أصاب الجميع بالحزن .. لن تصدق ماذا حدث لها!

انت الان تتابع خبر صدمة كبيرة .. مصير مؤلم للفنانة نانسي عجرم أصاب الجميع بالحزن .. لن تصدق ماذا حدث لها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة اللبنانية “نانسي عجرم” لموقف محزن جداً ، بعدما قام الإعلامي اللبناني إيلي باسيل بنشر اخبار عن إنفصالها عن زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ بعد سنوات طويلة من الزواج.

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وهذا اثار الكثير من الجدل في صفوف المتابعين، بعد نشره صورة الثنائي مع تعليق مثير للجدل حول إمكانية طلاقهما، وكتب: "عاتب ولوم من غير فراق.. أكيد هنوصل لإتفاق.. لو مش عشانا في حدّ بينا.. ممكن يضيع من الفراق".وعبّر الجمهور عن صدمته بعد هذه المعلومة، فالمعروف عن الزوجين تفاهمها وعلاقتهما المميزة.

وانهالت الردود بنفي اي خبر عن الطلاق من الفنانه نانسي وزوجها الدكتور فادي لتكذيب هذه الشائعات.34725869