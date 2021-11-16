شاهد .. السعودية مودل آش ،تستعرض جسدها الصاروخي بالأحمر الناري المثير والشباب يجن جنونهم.

انت الان تتابع خبر السعودية مودل آش ،تستعرض جسدها الصاروخي بالأحمر الناري المثير والشباب يجن جنونهم. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ​ على نشر صورها الجريئة في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بشكل مستمر.

وهي تقصد من ورائها الإشارة إلى مدى إثارتها وتتعمد الإغراء، فتشارك أحياناً صوراً لمؤخرتها الكبيرة، وطورا لفخذيها.42785875

وقد اختارت مودل آش ارتداء فستان أحمر ضيق وقصير استعرضت من خلاله صدرها الكبير إذ جاء بحمالات للكتفين رفيعين ومفتوحاً جداً عند الصدر وفي صورة أخرى بالفستان نفسه ركزت فقط على اظهار منطقة الصدر ومنعت التعليقات وهي التي تعرف أنها يمكن أن تتلقى انتقادات كثيرة على هذه الصور التي يعتبرها العديد من السعوديين مخالفة للتقاليد السعودية.

ومن ناحية أخرى نشرت مودل آش عدة مقاطع فيديو قصيرة تظهرها وهي تضع "كاسكيت" خضراء عليها شعار العلم السعودي احتفالاً بالعيد الوطني السعودي على خاصية "القصة" في صفحتها.42785875