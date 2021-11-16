شاهد .. أسرار النجوم : ظهرت بدون ملابس تماما امام الاهرامات وغطت جسدها بالمظلة و تزوجت 12 رجل .. لن تصدق من هي ؟

انت الان تتابع خبر أسرار النجوم : ظهرت بدون ملابس تماما امام الاهرامات وغطت جسدها بالمظلة و تزوجت 12 رجل .. لن تصدق من هي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فنانة خلطت بين الرقص و التمثيل. عملت بطولة افلام كتيره. اسست شركة انتاج سينما و أنتجت افلام عدة كانت بطلتها منهم: ألف بوسة و بوسة و حد السيف. اشتغلت فى شوية مسرحيات منهم: بدايه و نهاية و ولا العفاريت الزرق

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تزوجت من مدرب الرقص كمال نعيم ثم من وكيل سيارات شيفروليه، الشهير بمنصور شيفروليه، ثم من مدير فندق شيراتون سامي الزغبي وهو قصة الحب الحقيقة في حياة نجوى كرم ولكنها انفصلت عنه بعدما خانها مع صديقتها،

وبعد ذلك تزوجت من رجل أعمال كويتي يدعى محمد الملا، وتزوجت من المُطرب عماد عبد الحليم، عم المطربة أنغام، وانفصلت عنه بعد ادمانه الهيروين، وكانت أخر زيجاتها من اللواء محمد السباعي مساعد وزير الداخلية التي اعتزلت الرقص بسببه .

أنها الفنانة الاستعراضية والنجمة الشهيرة نجوى فؤاد والتي تعد من زمن الفن الجميل، وهي من أصل فلسطيني تركت عائلتها لتصنع تاريخها الفني الطويلإ لاسيما وانها عاشت حياة مليئة بالإثارة.



ولدت نجوى فؤاد 6 يناير، عام 1943، في محافظة الأسكندرية، لأم فلسطينية وبدأت بالرقص والغناء في الأفراح والملاهي الليلية، حيث هربت من منزل أهلها عندما كانت تبلغ من العمر14 عام، لرفضها الزواج من ابن عمها، واتجهت إلى القاهرة لتعمل في إحدى المكاتب واكتشفت أنه مكتب وكيل للفنانين، وبدأت مشوارها في الرقص.



وتحدثت نجوى فؤاد عن مأسويات حياتها بسبب عملها في إحدى اللقاءات وقالت: « الرقص دمر حياتي الأسرية كلها وعمي كان جاي يقتلني بالسكينة لما عرف اني اشتغلت رقاصة».

ومر العديد من الرجال في حياة الراقصة نجوى فؤاد، يصل عددهم إلى 12 رجل، فقد تزوجت للمرة الأولى من الموسيقار أحمد فؤاد حسان الذي كان يكبرها بـ25 عام، لكي يحميها من انتقام عائلتها وتطلقت منه بعد انجاب ابنتها، ويساعدها في العمل كراقصة والعمل في السينما، وزورت شهادة ميلاد لتكبر سنها خمس سنوات حتى تستطيع عقد القران.



وتعتبر زيجة نجوى فؤاد من أحمد رمزي هي الأغرب، فقد تزوج أحمد رمزي من الراقصة الشهيرة نجوى فؤاد، وذلك خوفا من الفضيحة، وكانت أقصر زيجة في حياته، حيث انفصلا بعد 17 يوم فقط من الزواج، وكان سبب تلك الزيجة هو تواجد أحمد رمزي في منزل نجوى فؤاد في الوقت الذي حضر فيه موسيقار شهير وقعت بينه وبين الراقصة الشهيرة مشادة، فقرر تسريب خبر عن وجود علاقة بينهما وبين أحمد رمزي، فقرر الفتى الشقي الزواج منها حفاظا على سمعتها.

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