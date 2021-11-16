شاهد .. اتفرج بالصور : فنانة مصرية شهيرة ظهرت بدون ملابس تماما امام الاهرامات وعاشرت 12 رجل .. لن تصدق من هي ؟

انت الان تتابع خبر اتفرج بالصور : فنانة مصرية شهيرة ظهرت بدون ملابس تماما امام الاهرامات وعاشرت 12 رجل .. لن تصدق من هي ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تقرير جديد يحمل في طيأته الكثير من الاسرار وفقا لما تداولته مواقع اخبارية مصرية فقد تحدثت فنانة استعراضية ونجمة شهيرة من زمن الفن الجميل، وهي من أصل فلسطيني تركت عائلتها لتصنع تاريخها الفني الطويلإ أنها الراقصة الممثلة الشهيرة نجوى فؤاد التي عاشت حياة مليئة بالإثارة.

ولدت نجوى فؤاد 6 يناير، عام 1943، في محافظة الأسكندرية، لأم فلسطينية وبدأت بالرقص والغناء في الأفراح والملاهي الليلية، حيث هربت من منزل أهلها عندما كانت تبلغ من العمر14 عام، لرفضها الزواج من ابن عمها، واتجهت إلى القاهرة لتعمل في إحدى المكاتب واكتشفت أنه مكتب وكيل للفنانين، وبدأت مشوارها في الرقص. نجوى فؤاد عن مأسويات حياتها بسبب عملها في إحدى اللقاءات وقالت: « الرقص دمر حياتي الأسرية كلها وعمي كان جاي يقتلني بالسكينة لما عرف اني اشتغلت رقاصة».88565413

ومر العديد من الرجال في حياة الراقصة نجوى فؤاد، يصل عددهم إلى 12 رجل، فقد تزوجت للمرة الأولى من الموسيقار أحمد فؤاد حسان الذي كان يكبرها بـ25 عام، لكي يحميها من انتقام عائلتها وتطلقت منه بعد انجاب ابنتها، ويساعدها في العمل كراقصة والعمل في السينما، وزورت شهادة ميلاد لتكبر سنها خمس سنوات حتى تستطيع عقد القران.

نجوى وتعتبر زيجة نجوى فؤاد من أحمد رمزي هي الأغرب، فقد تزوج أحمد رمزي من الراقصة الشهيرة نجوى فؤاد، وذلك خوفا من الفضيحة، وكانت أقصر زيجة في حياته، حيث انفصلا بعد 17 يوم فقط من الزواج، وكان سبب تلك الزيجة هو تواجد أحمد رمزي في منزل نجوى فؤاد في الوقت الذي حضر فيه موسيقار شهير وقعت بينه وبين الراقصة الشهيرة مشادة، فقرر تسريب خبر عن وجود علاقة بينهما وبين أحمد رمزي، فقرر الفتى الشقي الزواج منها حفاظا على سمعتها.

وتزوجت نجوى فؤاد من مدرب الرقص كمال نعيم ثم من وكيل سيارات شيفروليه، الشهير بمنصور شيفروليه، ثم من مدير فندق شيراتون سامي الزغبي وهو قصة الحب الحقيقة في حياة نجوى كرم ولكنها انفصلت عنه بعدما خانها مع صديقتها، وبعد ذلك تزوجت من رجل أعمال كويتي يدعى محمد الملا، وتزوجت من المُطرب عماد عبد الحليم، عم المطربة أنغام، وانفصلت عنه بعد ادمانه الهيروين، وكانت أخر زيجاتها من اللواء محمد السباعي مساعد وزير الداخلية التي اعتزلت الرقص بسببه . وكشفت نجوى فؤاد، أن وزير الخارجية الأسبق، هنري كسينجر، طلب الزواج منها، فأبلغته أنها متزوجة وتحب زوجها ولا تستطيع فراقه.

وتعبر نجوى فؤاد من الفنانات اللواتي أثرن الجدل، في بدايتها، وقد خضعت لجلسة تصوير جريئة، فقد ظهرت عارية أمام الأهرامات وتغطي جسدها بشمسية، وعلقت نجوى فؤاد عن تلك الصور وقالت: « الصورة كانت جريئة ومكنتش واعية أنها هتضايق الجمهور، وساعتها كان فيه مايوهات وكل حاجة متاحة»، مشيرة إلى أنها كانت تلبس شورت وتركب حصانًا.

وأضافت: « كان متاح اتصور كدا والمصور قالي حطي الشمسية قدامك وغطي لي منطقة معينة، وقالى ملكيش دعوة وسبيلي نفسك وشوفي انتى هتطلعى إزاي، والصورتين عملت بيهم إعلانات كتير برا مصر في كل الحفلات».

88565413