شاهد .. خطيبة أحمد العوضي السابقة تحرق قلب ياسمين عبد العزيز وتقلب حياتها رأساً على عقب..!ماذا فعلت

انت الان تتابع خبر خطيبة أحمد العوضي السابقة تحرق قلب ياسمين عبد العزيز وتقلب حياتها رأساً على عقب..!ماذا فعلت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شغلت خطيبة الممثل أحمد العوضي السابقة الجمهور منذ أزمة ياسمين عبد العزيز الصحية وعودتها من رحلتها العلاجية في سويسرا.

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رنا رشيدي هي خطيبة أحمد العوضي السابقة التي انفصل عنها بعد ارتباطه بها عام 2017 لكنه بقي على علاقة صداقة وطيدة بها لتنتشر صورها من جديد ويقارن الجمهور بينها وبين ياسمين حيث رأى البعض أنها أجمل منها.

رنا هي فتاة من خارج الوسط الفني تم إعلان خطبته بها عام 2017 في حفل بسيط وعبر عن عمق احترامه لها وقال:“كنت خاطب واحدة لو قعدت أقول عملت إيه عشانى من هنا لسنين قدام مش هيكفى فهي وأهلها يفضلوا دايماً على رأسي”.وعندما تعرضت رنا لهجوم بسبب فستان خطوبتها المكشوف دافع عنها العوضي باستماتة وقال:“الناس اللي اتكلموا في فستان خطوبة مقفول من فوق وكانوا متخيلين إني هلبسها عباية ونظّروا على بنت محترمة عشان يضربوا فيا أنا.. فأنت لو كان أبوك تعب شوية على إنه يعلمك إن الحريم خط أحمر، كان زمانك فاهم في الأصول”.

وكان العوضي احتفل بخطوبته على رنا رشيدي، في عام 2017 وأقام حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء فقط، ثم أعلن أحمد العوضي عن انفصاله عنها بعد نحو عامين دون إبداء الأسباب.

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