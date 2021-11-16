شاهد .. لن تصدقوا .. كيف جاء رد سمير غانم الغير متوقع عندما اتفرج عادل إمام يقبل زوجته دلال عبدالعزيز في هذا المشهد الخادش !!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا .. كيف جاء رد سمير غانم الغير متوقع عندما اتفرج عادل إمام يقبل زوجته دلال عبدالعزيز في هذا المشهد الخادش !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

يوجد في الوسط الفني، العديد من الصداقات القوية، والروابط بين النجوم والفنانين، هناك أيضا الخلافات التي تدب بين الفنانين واحيانا بين الفنانين و الجمهور نفسه بسبب التصريحات أو بسبب الأعمال الفنية،

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وأحيانا بسبب السوشيال ميديا، والتي أصبحت هي أكبر ميادين الخلافات بين نجوم الفن في الوطن العربى.



عالم الفن عالم خاص فيه الكثير من التناقضات وتتغير هذه التناقضات وفق الأزمنة والمكان علاوة عن العادات والتقاليد الاجتماعية التي تفرض العديد من القاونين .

وعليه يرى بعض النجوم أن طبيعة مهنتهم تفرض عليهم عدد من القواعد التى قد لا يقبل بها المشاهد العادي، الأمر الذي يتسبب فى أغلب الأحيان فى صدام بين النجم وجمهوره، خصوصا إذا رأوا في تصريحاته أو تصرفاته ما يخالف القواعد التى تربي عليها الأغلبية.



ويعد النجم الكبير سمير غانم من أكثر النجوم الذين تعرضوا ـ وما زالوا ـ للانتقادات، بسبب بعض المشاهد التى قدمتها زوجته، وأبرزها دورها فى فيلم "النوم فى العسل".



حيث رد سمير غانم، خلال هلوله ضيفا على برنامج "مصارحة حرة"، على تلك الانتقادات، وقال تعليقا على مشاهد زوجته مع عادل إمام، في فيلم "النوم في العسل"، والتي تعرض بسببها لانتقادات شديدة: "عوضت الأمر بأنى بقيت أقبلها اليوم كله"، وتابع: "عادل إمام أخ وحبيب وعشرة عمر".



مش أول مرة

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يتعرض فيها سمير غانم لانتقادات حادة وصلت إلى حد التجريح، حيث سبق وهاجمه الكثيرون بسبب رقص دلال عبد العزيز فى مسرحية "أخويا هايص وأنا لايص"، حيث قال وقتها إن "التمثيل مش عيب ومهنة محترمة"، مؤكدًا أنه إذا تطلب من زوجته أن تقدم أدوارا بها أحضان وقبلات مع فنان آخر، فلن يعترض، لأن الفنانة في هذا الوقت تكون في سياق الشخصية التي تؤديها.

يعترف بخيانة زوجته

وسبق وقال سمير غانم فى أكثر من مناسبة إن دلال عبد العزيز اكتشفت أنه يخونها مع أكثر من سيدة خلال فترة الخطوبة، لكنه بعد الزواج لم يخنها.



وكان غانم قد تزوج في بداية مشواره من فتاة صومالية، كانت من أشد معجباته وقد أحبتها والدته كثيراً، وأقنعه الضيف أحمد بأن يتزوجها،

غير أنه انفصل عنها بعد عام من الزواج بسبب اختلاف الطباع بينهما، وبعدها تزوج من دلال عبد العزيز، الذى أوضح أنها من تقدمت لطلب يده، وأنجب منها النجمتين دنيا وإيمى سمير غانم.78253530