شاهد .. هاندا ارتشيل :تنزع ثوب الحياء وتعترف بجرأة عن ممارسة العلاقة الحميمية مع حبيبها كرم بتفاصيل مثيرة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر هاندا ارتشيل :تنزع ثوب الحياء وتعترف بجرأة عن ممارسة العلاقة الحميمية مع حبيبها كرم بتفاصيل مثيرة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 08:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثناء ردها على أسئلة الصحفيين، تحدثت الممثلة التركية ​هاندا أرتشيل​ لأول مرة عن علاقتها الحميمية مع حبيبها الممثل التركي ​كرم بورسين.

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فأثناء خروجها من الشركة التي تدير أعمالها، كان بانتظارها عدد كبير الصحافيين، الذين باغتوها بمجموعة اسئلة، كان اهمها سؤال احد الصحفيين إن كانت أقامت علاقة مع حبيبها كرم ام لا،

خصوصاً أنه صرح كرم في وقت سابق قائلا: "خلعت ملابسي وأنا في حالة سكر!"،وفاجأ هذا السؤال هاندا، وشعرت بالإحراج في البداية، ثم ردت: "لا لم يحدث ذلك على الإطلاق.. إن طاقتنا وانسجامنا مستمران".

وانهالت التعليقات من قبل المتابعين على تصريحات هاندا أرتشيل والكثير منهم لم يصدق كلامها، وخاصة ان الثنائي بقيا لوقت طويل وحدهما أثناء قضاء اجازة في المالديف، ونشرا الكثير من الصور الحميمية التي تؤكد انهما اقاما علاقة، كما لمح حبيبها كرم بأكثر من مناسبة حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

وعلى صعيد آخر، افادت وسائل اعلام تركية ان النجمة ​هاندا أرتشيل​ احتلت المركز الثاني عالميا ضمن قائمة النساء الاكثر اثارة بين عمر 28 و 30، وتفاعل جمهورها مع هذا الخبر، وتلقّت الكثير من التهاني، وأكد المتابعون ان هاندا التي تحتل شعبية واسعة، تستحق هذا اللقب لأن جمالها واثارتها تلفت الأنظار بشكل دائم.

كما أثارت هاندا الضجة باطلالاتها، حيث ظهرت بفستان قصير جداً، باللون الأسود، مع فتحة تصل إلى البطن، ومكشوف الصدر، وأشاد الجميع بجمالها وسحرها.62267269