شاهد .. فضيحه تداولتها وسائل الاعلام ..صحفي مشهور تظهر زوجته من الخلف وهي مجردة من ملابسها تماماً اثناء تصويره بث مباشر.. اتفرج من يكون!

انت الان تتابع خبر فضيحه تداولتها وسائل الاعلام ..صحفي مشهور تظهر زوجته من الخلف وهي مجردة من ملابسها تماماً اثناء تصويره بث مباشر.. اتفرج من يكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

فضحت مداخلة عبر خاصية الفيديو على الإنترنت مع برنامج تليفزيوني، صحفي شهير، بعد ظهور فتاة شبه عارية في شقته تمر من خلفه أثناء البث المباشر . 48256474

وأثار الفيديو موجة جدل بين النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الصحفي الشهير ليس متزوجًا.وبعد أن طرحت الكثير من الأسئلة عن خلفيات هذا المشهد، أشارت الصحف الإسبانية إلى أن لقطة الفتاة شبه العارية كشفت خيانات وضحايا ظهرت لتواجه الصحفي والمحلل السياسي المعروف ألفونسو ميرلوس، أبرزها السياسية المعروفة في إسبانيا مارتا لوبيز والتي كانت تنوي الزواج منه منذ العام الماضي رغم فارق السن بينهما.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ قام برنامج تلفزيوني شهير، بإستضافة كل من ميرلوس ولوبيز لمواجهتهما ببعضهما، وكانت المفاجأة خلال الحلقة، عرض شريط مصور آخر للمحلل ذاته وهو برفقة فتاة في وضع حميم، اتضح أنه كان على علاقة معها أيضا، تدعى أليكسيس ريفاس (27 سنة)، وهي مراسلة لإحدى القنوات التلفزيونية.48256474