شاهد .. شقيق رشدي أباظة الذي دخل الفن من باب الوسامة سقط ميتاً في النادي وهذه الفنانة الشهيرة زوجته !

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الرياض - روايدا بن عباس - لنا كل يوم أشياء جديدة من الفن وعالمه فهناك فنانين نراهم خلف الشاشات فقط وهناك من تقابله في الشارع وتكون من اشد معجبيه وتتمنى ان تنال صوره بجانبه ولكن هناك الكثير من الغموض والأحداث والقصص التى لولا ان رواها اصحابها لما صدقنا الكلام تلك القصص مرتبطة بالحياة الشخصية.

رشدي أباظة25969538

ودائما ما يحظى جانب الحياه الشخصيه لاى فنان او فنانه بالاهتمام فى وسائل الإعلام وحديث الناس فى الشوارع من بين ذلك الصور التي نراها اليوم على كل وسائل السوشيال ميديا خاصة التى ظهرت بقوة في المهرجانات والتى تبين ملابس الفنانات والفنانين والتى دائما ما تأخذنا عن طبيعة حياتهم الشخصية.

شقيق رشدي أباظة

الفن ونجومه حكايات مثيرة تحمل في طياتها الكثير من الأسرار والخفايا وربما قد تفوق في إثارتها وغرابتها ما يقدمه الفنانون في أعمالهم الفنية المتميزة نستعرض لكم فى هذا المقال عن الفنان فكرى اباظة.

رشدي أباظة

ولد الفنان فكرى اباظة فى ١٩ يوليو عام ١٩٥٠ م وكان لدية حب التمثيل منذ الصغر والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لتعلم كل أصول الفن بعيدا عن اخية الفنان رشدى أباظة ولكن الحظ لم يحالفه كى يحظى بنفس شهرة شقيقه.

شقيق رشدي أباظة

وبدأ الفنان فكري أباظة حياته الفنية بالسينما في فترة السبعينيات حيث شارك فى فيلم البنات لازم تتجوز عام 1973م مع شقيقه الفنان رشدى أباظة شارك ايضا في العديد من الأفلام منها: “كفاني يا قلب” وفيلم “حتى لا يطير الدخان”وفيلم “الكلام في الممـنوع”وفيلم “أيام السادات”وغيرها وقدم ايضا الفنان فكري أباظة لجمهوره عدد من المسلسلات التلفزيونية، وأشهرها مسلسل “الهاربان”ومسلسل “أبناء دهشان”ومسلسل “احــلام وردية”و مسلسل “محمود المصري “.

رشدي أباظة

ارتبط الفنان فكرى أباظة بقصة حب مع الفنانة الجميلة حياة قنديل نجمة السبعينات وأطلق عليها سمراء السبعينات واشتركوا فى العديد من الأفلام حيث شاركت فى أفلام :" اذكرينى و سونيا والمجنون امبراطورية ميم وادى الذكريات وغيرها وأنجب منها ثلاثة أبناء وبعدها اعتزلت حياة قنديل عام 1981 وابتعدت عن الاضواء وتفرغت لحياتها الأسرية.

وقبل وفاته كان يعمل على كتابة قصة حياة شقيقة الفنان رشدى اباظة ليقدمها فى مسلسل تليفزيونى ولكن توفاه الله إثر تعرضة لأزمة قلبية فى ١٨ نوفمبر عام ٢٠٠٤م داخل ملعب التنس فى نادى التوفيقية بمحافظة الجيزة.25969538