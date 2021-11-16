شاهد .. کأنها حورية .. مذيعة قناة الجزيرة ( علا الفارس ) تذهل الجميع بإطلالة جديدة تضج أنوثة واثارة.. اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر کأنها حورية .. مذيعة قناة الجزيرة ( علا الفارس ) تذهل الجميع بإطلالة جديدة تضج أنوثة واثارة.. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام بإطلالة جديدة وأنثوية.

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وارتدت علا بالطو من الفرو باللون الرمادي و الأبيض بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

واختارت تسريحة شعر مختلفة فقامت برفع شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

فيما اختارت علا الفارس بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأبرزت علا الفارس إطلالاتها بإختيار الاكسسوارات الملفتة، واختارت قرطين وكوليه ناعم باللون الفضي ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة.

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