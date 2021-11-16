شاهد .. بأقوى إطلالة نووية.. ليلى الحديوي تفتح رجليها وتظهر أعز ما تملك في أحدث صورها.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بأقوى إطلالة نووية.. ليلى الحديوي تفتح رجليها وتظهر أعز ما تملك في أحدث صورها.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

مرة أخرى تفاجئ مصممة وعارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي متابعيها بصور جريئة تتعمد من خلالها اظهار ما يمكن اظهاره لاهداف البلوغ والوصول الى اكثر المتابعين سواء تعلق الامر بالايجاب او السلب في تعليقاتهم، لكن الاهم هو المشاهدات ولو على خساب القيم والتقاليد..

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وتقاسمت يومه الجمعة، والذي يعتبر يوما مميزا عند الحديوي، حيث غالبا ماتنشر في هذا اليوم صورها المثيرة، ـ تقاسمت ـ مع متابعيها على الانستغرام، بعض الصور وهي ترتدي “الصايا” مفتوحة عن اخرها، والتقت الصور من الجنب لان الامام كان باديا للعيان واظهر مناطق حساسة من جسدها.

وأثارت ليلى الحديوي الجدل مجددا بهذه الصور،جلا بين متابعيها، الذي كالو لها الانتقادات و اعتبروا أنها أصبحت جد متحررة.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تنشر فيها

صورها الجريئة، فقد باتت أغلب منشوراتها تتضمن صورا ب “المايوه”، وبالرغم من تعرضها للهجوم إلا أن الحديوي لا تهتم بالتعليقات السلبية وتواصل نشر يومياتها خلال فصل الصيف.

ويعتذر () عن نشر هذه الصورة المخلة احتراما لمتابعينا الكرام47109406