شاهد .. احدى معجباته اتهمته بالاعتداء عليها والخادمة تسببت في رحيله.. محطات كثيرة في حياة عمر فتحي!

انت الان تتابع خبر احدى معجباته اتهمته بالاعتداء عليها والخادمة تسببت في رحيله.. محطات كثيرة في حياة عمر فتحي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تميز على أقرانه بلون فني مختلف وطابع غنائي جديد، فاشتهر بين زملاء جيله بأنه صاحب الصوت المرح، ولم يكن تميز الراحل عمر فتحي، في اختيار الكلمات أو الموسيقى فقط، لكن الظهور بشكل مختلف في أغنياته وأثناء تصوير الكليبات،

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حيث كان أول من غنى بـ«القميص والبنطلون» وليس «البدلة» التقليدية، وأولهم في أداء الأغنية الاستعراضية أيضًا.



محمد عبد المنعم عبد الله، هو الاسم الحقيقي للمطرب الراحل عمر فتحي، الذي أخذ اسمه الفني من كل من الفنان عمر بطيشة، والمخرج فتحي عبد الستار، اللذين اكتشفا موهبته، ولحبه لهما كون اسمه الفني من اسميهما، فأطلق على نفسه «عمر فتحي».

ولد المطرب الراحل في 11 فبراير عام 1952، وكانت بداياته الفنية من خلال فرقة «المصريين» التي يقودها هاني شنودة، ثم طرح أول أغنية منفردة له في عام 1977، وحملت اسم «اتقابلوا ناس كتير».



وتعاون مع كبار الشعراء والملحنين، على رأسهم: «صلاح جاهين، سيد مكاوي، وخالد الأمير»، واعتبره كل من عمرو دياب ومدحت صالح من أذكى نجوم جيله، وقد قيل إن النجم محمد منير اقتبس طريقته وأسلوبه في الغناء من الراحل عمر فتحي بعد وفاته، ومن أشهر أغنياته: «على إيدك، حضرة قاضي الغرام».

وأغنية «8 ديسمبر» كانت أول تعاون بين عمر فتحي والإعلامي الراحل عمر بطيشة، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا أدهش الجميع بسبب عنوانها لأن الجميع خاف من أن يكون مأخوذا من مناسبة سياسية وهو ما اعتقدته الراحلة صفية المهندس،

وطالبت بتغيير الاسم قبل تقديمه للإذاعة، وبعد محاولات تم تغيير اسم الأغنية لتصبح «كام يوم» وهو ما جعل الأغنية تُقتل إذاعيًا لأن الجمهور لم يعرف عما تعبر ولكنها نجحت من خلال الكاسيت.

وقدم 11 ألبوما أشهرها: «على قلبي، على فكرة، على سهوة، على شرط، على إيدك، على مهلك»، وكان تكرار كلمة (على) في ألبوماته من نوادر الوسط الغنائي في ذلك الزمن.



الفنان عمر فتحي، حسبما يقول الكاتب عمر طاهر في “كتاب المواصلات”، إن أحد الأثرياء العرب طلب منه يومًا أن يحي حفلًا في منزله، لكن عندما ذهب هناك كانت الأجواء مبتذلة فأنصرف “عمر” دون أن يغني حتى كتبت الصحافة عن جرأته، وأعجب بها الممثل محمود ياسين فتبني موهبته وأنتج له فيلمًا ناجحًا.

وتابع الكاتب، أن في وسط نجاح الفنان تقدمت فتاة ببلاغ تتهم فيه “عمر” بالإعتـ ـداء عليها، رغم أنه كان يراها للمرة الأولى في حياته، واتضح أنها معجبة مجنونة به، لكن الخضة جعلت “عمر” يصاب بشلل في العصب الحائر دخل المستشفي، وهناك قالوا له إن حالة قلبه ليست بخير، فكانت تهاجمه النوبات فيدخل المستشفي يتعافي قليلًا ثم يهرب في منتصف الليل ليغني.



وذكر الكاتب، أن الصحافة كانت تجاهل “عمر” ويقول: “الصحافة هتكتب عني لما أموت”، فيما ذكره أنيس منصور بأن “مرحه كان معديًا، ولم نكن نعتقد ونحن نراه بهذه الحيوية، أنه كان عليل القلب”.

ولم تقتصر موهبة عمر فتحي على الغناء فحسب، بل اتجه للتمثيل في عدد من الأعمال الفنية والدرامية والسينمائية منها، مسلسل حسن ونعيمة، سفينة العجائب، ثم مسلسل سيدة الفندق مع يسرا وكمال الشناوي الذي أنتج عام 1984، وفيلم «رحلة الشقاء والحب» الذي أنتجه الفنان محمود ياسين خصيصا ليلعب عمر فتحى بطولته.



أثناء وجود أحد الأصداقاء في بيت “عمر”، لاحظ أنه يراقب “الشغالة” من بعيد ثم قام فجأة وفتش كيس القمامة الذي كانت تحمله في طريقها للانصراف ثم وجد داخله بعض الأشياء الثمينة حينها انفعل “عمر” بشدة وهو يسألها إن كان قد قصر معها يومًا، وكان يفتش عن سبب للغدر، لكنه سقط قبل أن يجده، لم يتحمل قلبه الإنفعال، عند وصول الطبيب كان قد فارق الحياة.67593821