شاهد .. بدون خجل أو حياء.. مشهورة سعودية ترفع رجليها للأعلى وتقول أنها أجمل فتاة في الخليج وكل الرجال يتمنوا يناموا بهذي المنطقة! .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بدون خجل أو حياء.. مشهورة سعودية ترفع رجليها للأعلى وتقول أنها أجمل فتاة في الخليج وكل الرجال يتمنوا يناموا بهذي المنطقة! .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الـ سعودية المعروفة باسم “ash”، الجدل بعد ظهورها في فيديو تؤكد فيه أنها أجمل فتاة في الخليج وأن رجال الخليج يريدون الزواج منها، والفتيات يسعون لتقليدها.

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وقالت “Ash” في فيديو على حسابها بـ”سناب شات”: “كل رجال يتمناني ويتمنو ان ينامو بهذي المنطقة وكل بنت هدفها تكون مثلي، وأنا ملكة جمال الخليج. لأن ولا واحدة في السوشيال ميديا كلها مثلي”.

وأضافت المشهورة: “أنا الوحيدة في السوشيال ميديا كلها ومن المشاهير كلهم اللي مو ضاربة بوتكس وفيلر .

ومركبة وجه جديد من حقي افتخر بجمالي”.

وعرفت “ash”، بإطلالتها بملابس جريئة من خارج المملكة، وهو ما يثير الغضب تجاهها.66217694