شاهد .. لن تصدق: الجمهور مصدوم بسبب (عودة الفنانة عبلة كامل إلى التمثيل وماهو الدور الذي ستقدمة وهل ستخلع الحجاب)!

انت الان تتابع خبر لن تصدق: الجمهور مصدوم بسبب (عودة الفنانة عبلة كامل إلى التمثيل وماهو الدور الذي ستقدمة وهل ستخلع الحجاب)! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في شهر الماضي تداول ناشطون على نطاق واسع أنباء تزعم عودة الفنانة القديرة عبلة كامل للتمثيل.

14337061



وحينها وردت الكثير من الأقاويل أبرزها أن كامل قررت خلع الحجاب واستئناف نشاطها الفني، وهو ما أثار صدمة كثير من جمهورها.

وحينها نفى المخرج محمد فاضل، الأخبار المتداولة عن إخراجه لمسلسل يحمل اسم "حارة ميزو"، للنجمة عبلة كامل والفنان نبيل الحلفاوي وإنتاج محمد أحمد السبكي .



وقال محمد فاضل إن ما نُشر عار تمامًا من الصحة؛ حين إنه لا يوجد أي عمل فني يجمعه بعبلة كامل منذ 2018، وما يتردد ما هو إلا شائعات ليس أكثر.



وأشار إلى أن الحساب الذي نشر ذلك النبأ هو حساب مُزيف مُنتحل شخصيته ويُدلي بتصريحات غير صحيحة تمامًا، كما أن حساب المنتج محمد أحمد السبكي الذي يظهر اسمه في البوست المتداول حساب مزيف هو الأخر.



واحتوى المنشور الخاص بالحساب المزيف على نشره صورة لعبلة كامل وصورة من كواليس المسلسل عبر “فيسبوك”، وعلق قائلا: "ابتداء من السبت 21/8 تصوير مسلسل حارة ميزو مع النجمة عبلة كامل والنجم نبيل الحلفاوي وكوكبة من النجوم.

اعتزال عبلة كامل

خلال الفترة الماضية تعرضت الفنانة عبلة كامل لترويج عديد من الشائعات عنها طوال الوقت؛ استغلالا لفترة ابتعادها عن الوسط الفني وعدم خروجها للرد على تلك الشائعات منذ ما يقرب من 3 سنوات بعد مسلسل سلسال الدم 5.



وأشار الفنان أحمد كامل: طليق عبلة كامل إلى أن الفنانة عبلة كامل لم تعتزل التمثيل بعد.

وتابع، أنها تتمتع بصحة جيدة، مضيفا: "عبلة كامل لم تعتزل» وهي كويسة جدا الحمد لله, وإن شاء الله تشتغل".14337061