شاهد .. من الحمام بإطلالة صاروخية.. الراقصة صافيناز بوضعيات خادشة وبصدرها المكشوف وسيقانها الواضحة تثير جنون الشباب!؟

انت الان تتابع خبر من الحمام بإطلالة صاروخية.. الراقصة صافيناز بوضعيات خادشة وبصدرها المكشوف وسيقانها الواضحة تثير جنون الشباب!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الراقصة صافيناز فيديو صغير يظهرها وهي تستعرض صدرها العاري الذي كشفت جزءاً كبيراً منه وبدت قريبة بدرجة كبيرة من الكاميرا تعتذر تركيا الان لعرض هذه المشاهد في حين كتبت جملة جاء مكانها على الجزء المكشوف.

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وعادت الراقصة وشاركت متابعيها اليوم العديد من الصور مرتدية فيها فقط رداء الحمام الأبيض وكانت قد وثقت الصور أمام شجر مزينة للميلاد.

وفي وقت سابق تعرضت الراقصة المصرية صافيناز لموقف محرج جدا وسط المتابعين. وذلك أثناء ظهورها مؤخرا في إحدى حفلات الرقص الخاصة بها.

وانتشرت تلك اللقطات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير للغاية خاصة “إنستجرام”. فقد أظهر الموقف المحرج، والذي تمثل بسقوط الحمالة الصدر الخاصة بالراقصة، وظهور جسدها بشكل شبه كامل بين الناس أعتذرت تركيا الآن عن عرض هذه المشاهد.

وبعد انتشار تلك اللقطات، نشرت الراقصة صافيناز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي في “إنستجرام”، من خلال خاصية الاستوري. وظهرت فيه وهي تؤدي رقصة في إحدى الحفلات بشرم الشيخ بمصر، وكانت ترتدي جامبسوت.

يذكر أن صافيناز تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات إلى جانب مباشرة عملها الفني. حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة. وكان آخر أعمالها في الدراما مسلسل “أبو البنات”، مع الفنان مصطفى شعبان.88771747