شاهد .. اتفرج الفيديو : لأول مرة الممثلة التركية هاندا ارتشيل تتحدث عن ممارستها العلاقة الحميمة مع كرم بورسين وحدث ذلك بينما كانت في حالة سُكر

انت الان تتابع خبر اتفرج الفيديو : لأول مرة الممثلة التركية هاندا ارتشيل تتحدث عن ممارستها العلاقة الحميمة مع كرم بورسين وحدث ذلك بينما كانت في حالة سُكر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في حديث قصير مع الصحفيين أثناء خروجها من الشركة التي تدير أعمالها تحدثت الممثلة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل عن ممارستها العلاقة الحميمية مع كرم بورسين .

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وصرحت للصحفيين الذين كانوا بانتظارها على باب الشركة، بعد أن سألها أحدهم هل أقمتي علاقة حميمية مع كريم بورسين .لوهلة تفاجأت هاندا من السؤال وشعرت بالإحراج ثم ردت: “لا لم يحدث ذلك على الإطلاق إن طاقتنا وانسجامنا مستمران” .

وكانت قد صرحت هاندا سابقًا “خلعت ملابسي وأنا في حالة سكر!”، ثم سألها: “هل حدث بينكما شيء من قبل؟”.

وما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي هو ماورد عنها في مجلة غلامور الأمريكية، أمس الخميس، عن أجمل امراة في عام 2021 م وكتبت المجلة أن الممثلة التركية، هاندا أرتشيل، هي أجمل امراة في عام 2021م .

وأضافت المجلة أن جمهور هاندا على مواقع التواصل عبر عن حبه لها بعد هذا اللقب وأنهها تستحقه بجداره .كما وكشفت وسائل إعلام محلية، مؤخراً أن هاندا أرتشيل أصبحت “سفيرة النوايا الحسنة” لجمعية الحياة الخالية من السرطان.

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