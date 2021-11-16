اتفرج – زوج نيللي كريم يمنعها من التصوير مع جمهورها

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج نيللي كريم يمنعها من التصوير مع جمهورها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام هشام عاشور، زوج نيللي كريم، بمنعها من التصوير مع جمهورها واحتد عليهم مطالبهم بالابتعاد عنها، وسط رد فعل غريب من نيللي كريم أثار التساؤلات حول الأمر.

حيث تداول عدد من المتابعين مقطع فيديو لنيللي كريم ظهرت فيه في موقف السيارات الخاص وبجوارها زوجها لاعب الإسكواش الشهير، ويلتف حولهم عدد قليل من المتابعين اللذين كانوا يرغبون في التقاط الصور معها، إلا أن رد فعل هشام عاشور جاء صادماً.

و طالب هشام عاشور الجمهور بالابتعاد عن طريقهم، وذلك على الرغم من أن مقطع الفيديو لم يظهر أن تطاول أحد على النجمة الشهيرة أو اقترب منها بشكل مبالغ فيه.



بينما اكتفت نيللي كريم برسم ضحكة على وجهها وسط صمت تام منها على الموقف وهجوم زوجها على المتابعين، وعند محاولة أحد الأشخاص اقناعه بأخذ صورة معها رد عاشور قائلا: “مفيش صور ولا هباب خلصونا”.

وبعد الهجوم على المعجبين بصوت عال، أخذ هشام عاشور زوجته من يدها واتجها لسيارتها، وسط دهشة من الحضور حول رد فعله الغريب، خاصة وأن نيللي كريم نجمة ولها جمهورها، والتفاف الجمهور حولها أمر طبيعي.

ولم تأخذ نيللي كريم أي رد فعل، واستجابت لزوجها مستمرة في رسم ابتسامة هادئة على وجهها في محاولة منها لانهاء الموقف والخروج من هذا المأزق.

مما تسبب فعل هشام عاشور موجة غضب واسعة بين جمهور نيللي كريم، فبينما اعتبر البعض أن ما فعله لاعب الأسكواش غيرة من شعبية زوجته، رأى آخرون أن عامل السن ظهر بوضوح في تصرفه.

وكانت حالة من الجدل أثارها إعلان الفنانة نيللي كريم خطبتها لبطل الاسكواش السابق، هشام عاشور، بسبب فارق العمر بينهما.

ويصغر هشام عاشور، نيللي كريم بـ 8 سنوات حيث ولد في عام 1982 بينما ولدت نيللي كريم في عام 1974

كما أن هشام عاشور هو بطل اسكواش سابق وكان مصنف رقم 13 عالميا قبل أن يعتزل اللعبة ويتجه إلى التمثيل حيث شارك في رمضان الماضي بمشهد فقط في مسلسل “حرب أهلية” مع الفنانة يسرا وباسل الخياط وأروى جودة وسينتيا خليفة وجميلة عوض .

يذكر أن الفنانة المصرية، نيللي كريم، أعلنت عن ارتباطها من جديد، وذلك بعد مرور 4 أشهر على إعلان فسخ خطوبتها من رجل الأعمال، عمر إسلام.