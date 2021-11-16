شاهد .. ظهور صادم جدا ..للأنسة[ وردة الدلوعة] من مسلسل [جميل وهناء] ؟تغيرت كثيراً شاهدوا كيف أصبحت اليوم بالشعر الأشقر!-بالصورة

انت الان تتابع خبر ظهور صادم جدا ..للأنسة[ وردة الدلوعة] من مسلسل [جميل وهناء] ؟تغيرت كثيراً شاهدوا كيف أصبحت اليوم بالشعر الأشقر!-بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

من منّا لا يتذكّر شخصيّة الآنسة وردة ضمن أحداث المسلسل الشهير يوميّات جميل وهناء؟

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إنّها الممثلة رباب كنعان الّتي عاد إسمها إلى التداول من جديد عبر منصّات التواصل الإجتماعي بعد انتشار أحدث صورةٍ لها.

واعتمدت الممثلة رباب كنعان في الصورة المُتداولة الشعر الأشقر والنظارات الطبية،

واسترجع البعض في تعليقاتهم أحداث المسلسل الّتي حفرت في ذاكرتهم.

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