شاهد .. بدأ الخلاف بينهما بحرب كلامية .. هذه هي اسرار خصومات عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش

انت الان تتابع خبر بدأ الخلاف بينهما بحرب كلامية .. هذه هي اسرار خصومات عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حياة الفنانين القدامى مليئة بالأحداث والصراعات متخطية في بعض الأحيان المنافسة الشريفة، فكان ما يسمي في زمننا هذا “النفسنة” هو الطابع الغالب على معظم مطربي الزمن الجميل.

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فريد الأطرش كان الأقدم من عبد الحليم وكان له جمهوره ومحبيه فكان فريد يعزف على أوتار العود كأنه نزل من بطن أمه موسيقارا متمكنا، وبعد شعبية جارفة ومشوار ليس بقليل، يأتي زمن العندليب الأسمر بأغانية الشبابية كما كان يطلق عليها وقتها.لم يكن سهل على الإطلاق أن يسلم فريد بالأمر الواقع وأن يرى شعبيته تتقلص وأن تسحب السجادة من تحت أقدامه.

بدأت الحرب النفسية بينهم وكما كان معروف أن فريد الأطرش كإنسان هو مفرط الطيبة وأغلب من يتصفون بهذا الطبع يكون من السهل استفزازهم وإشعال غضبهم.خاض حليم الحرب معه ولكن بهدوء وإظهار تجاهله للأمر، وبدأت الحرب الكلامية بينهم بشكل غير مباشر، وبذكاء عبد الحليم كان يقول: “أستاذ فريد ده في مقام والدي” مشيرا إلى فارق السن الكبير بينهم.

كان فريد يستثار من هذا الأسلوب وهذه الكلمات، قرر فريد بعدها أن يعامل حليم بنفس أسلوبه، وفي أيام الربيع ويعتبر هذا موسم حفلات كبار المطربين.. جعل فريد متعهد حفلاته أن يحجز له المكان الذي اعتاد عبد الحليم تقديم حفله في أعياد الربيع فيه، الأمر الذي رفضه حليم بشكل قاطع وقرر إحداث مشكلة كانت قد تصل إلى القضاء لأن الذي كان لا يعلمه فريد أن حليم متعاقد على هذه الحفلة وبالفعل كان ينوي العندليب إسناد الأمر إلى المحاكم وأن تلغى الحفلتين.ولكن تدخل بعض المقربين لإنهاء الخلاف وبالفعل كانت هناك جلسة صلح جمعت بينهم.

أصبحوا أصدقاء بعدها وكما يقول المثل” ما محبة إلا بعد عداوة”، وأهدى فريد أغنيته “عش أنت” لعبد الحليم وهو في الخارج لتلقيه العلاج، وبعد عودته قام العندليب بغناء “يا أبو ضحكة جنان” وهي أغنية فريد.وبعد أن اشتد المرض على فريد الأطرش وكان يشعر أن النهاية تقترب وكان في لبنان قررت خطيبته وقتها أن تحتفل بعيد ميلاده، وكان طلب فريد أثار ذهول الجميع.

حيث طلب أن يحضر العندليب عيد ميلاده، وبالفعل جاء العندليب مسرعا إليه، وبعدها توفى فريد الأطرش صاحب القلب الطيب وحزن عبد الحليم عليه حزنا شديدا.27518597