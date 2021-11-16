شاهد .. كأنها حورية : النجمة هاندا أرتشيل.. تنزع ثوب الخجل وتثير الغرائز بعوراتها المكشوفة وحركات الإغراء التي اذهلت بها جمهورها .. اتفرج

انت الان تتابع خبر كأنها حورية : النجمة هاندا أرتشيل.. تنزع ثوب الخجل وتثير الغرائز بعوراتها المكشوفة وحركات الإغراء التي اذهلت بها جمهورها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

عبر حسابها الخاص على موقع التواصل انستغرام، نشرت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت فيها مرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، مع فتحة تصل إلى البطن، ومكشوف الصدر، وبتسريحة شعر مرفوعة وغرة قصيرة.

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واللافت في الصور ان هاندا قامت بحركات اغراء مثيرة لتلفت الأنظار، بجانب سيارة وهي تبرز مؤخرتها، ما انهالت التعليقات على صورها من قبل المتابعين الذين تغزلوا بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بسبب تعريها في أغلب صورها، وتعمد الاثارة والاغراء، والقيام بالإيحاءات الجنسية.

هذا وأثارت هاندا أرتشيل الجدل مؤخرا، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة لها وهي تقبّل النجم التركي ​بوراك دينيز​ ويمارسان الحميمية، ما سببت الضجة بين المتابعين، خصوصا وأنها على علاقة عاطفية بالنجم التركي كرم بورسين، لكن تبين ان الصورة مأخوذة من مسلسلهما القديم "الحب لا يفهم الكلام"، وليس واقعية.46191782