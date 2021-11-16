شاهد .. اتفرج هذا الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف وهي تقوم بهذا الفعل الصادم مع الفنانة إلهام شاهين

انت الان تتابع خبر اتفرج هذا الفيديو الذي نشرته رانيا يوسف وهي تقوم بهذا الفعل الصادم مع الفنانة إلهام شاهين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانتان المصريتان، إلهام شاهين، ورانيا يوسف، لانتقادات كبيرة، بسبب نشر الأخيرة مقطع مصور عبر "إنستغرام"، وهما تقدمان وصلة رقص، وذلك عقب منشور تعازيها للكاتب وحيد حامد.

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وأظهر المقطع الفنانتين إلهام ورانيا وهما تقدمان وصلة رقص، على أنغام أغنية النجم اللبناني راغب علامة "اللي باعنا خسر دلعنا".

وتسبب سوء تقدير من الفنانة رانيا يوسف في وضع النجمة إلهام شاهين بموقف محرج جدا، أمام جمهورها وأمام الوسط الفني.

ونشرت رانيا يوسف المقطع عبر خاصية الاستوري على "إنستغرام" لتهنئة زميلتها الهام شاهين بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الأحد 3 يناير/ كانون الثاني، ولم تنوه أن المقطع تم تصويره يوم 18 مايو/ آيار 2019، أثناء تواجدهن في إحدى سهرات السحور وقامت رانيا يوسف، وقتها بنشر المقطع الذي جمعها بإلهام شاهين.

وقال موقع "سيدتي نت"، إن "إلهام شاهين وجهت لوما إلى زميلتها رانيا يوسف فور نشر المقطع، وطالبتها باحترام حالة الحداد السائدة في الوسط الفني بعد رحيل كاتب كبير بقيمة وحيد حامد".

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