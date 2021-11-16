شاهد .. فضيحة صادمة لمشهورة سعودية ظهرت بالبكيني فقط ومارست رغبتها المجنونة مع الخنازير.

انت الان تتابع خبر فضيحة صادمة لمشهورة سعودية ظهرت بالبكيني فقط ومارست رغبتها المجنونة مع الخنازير. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة شبه عارية، قيل أنها الناشطة السعودية المثيرة للجدل "فوز العتيبي".

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وتظهر خلال الصورة وهي ترتدي البكيني فقط وتلعب مع مجموعة من الخنازير على الشاطئ، في مظهراً وصف بالفاضح والمثير.

وأحدثت الصورة موجة جدلاً واسع، بينما دافع البعض عن فوز العتيبي، وأوضحو أن الصورة للممثلة التركية بيرين سات وليست لها.

فوز العتيبي لم تؤكد أن الصورة تعود لها أو للممثلة التركية بيرين سات، لكنها أعادت نشرها في تويتر وعلقت عليها بقولها : “مرضى نفسياً كل هالسب عشاني بس نزلت صورة عادية بسنابي وانا اشوف المشاهدات طارت فجأة وكلهم مصورين الشاشة عشان بس يسبون”.

وفوز العتيبي هي ناشطة سعودية عبر منصات التواصل الاجتماعيّ، تتميز بجمالها الخليجيّ، وآرائها التي تُدافع عن حرية المرأة وخاصةً المرأة السّعوديّة، وازدادت شهرتها في مطلع عام 2020؛ وذلك عندما أثارت الجدل بمخالفتها لتقاليد الشّعب السّعوديّ، وبعد أنْ تحدثت عن قضية الطلاق، حيث اشترطت الناشطة فوز العتيبي على زوجها أحمد الموسى بتوفير خادمة ومنزل مستقل في العاصمة السّعوديّة الرياض، وعدم إيذائها بالقول او بالفعل، وألّا يتزوج عليها، وأنْ لا يتم الطلاق إلّا برضاها، وفي حال طلقها عليه أنْ يدفع لها نصف مليون ريال سعوديّ

وحققت فوز العتيبي شهرةً وأسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المتابعين لها على الانستقرام نصف مليون متابع، وعلى منصة تويتر 100,000 متابع، وتمتلك ايضاً حساب على تطبيق السناب شات باسم zooztox.

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