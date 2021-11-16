شاهد .. الغندورة: نسرين طافش بصورة تخطف قلوب الجمهور وتشارك متابيعيها هواياتها الجديدة بإطلالة جذابة صادمة..اتفرج

انت الان تتابع خبر الغندورة: نسرين طافش بصورة تخطف قلوب الجمهور وتشارك متابيعيها هواياتها الجديدة بإطلالة جذابة صادمة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجات الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الجديدة ولون شعرها الجديد لشتاء 2022.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من اخر جلسة تصوير قامت بها بإطلالة جذابة جدا داخل غرفة نومها وشاركت متابيعيها إحدى الكتب التي نصتهم بها قائلة " :قررت كمل بمشاركتكم بالكتب الرائعة يللي تعلمت منها كيف حسن حياتي على كل المستويات لنخلص كل شهر كتاب او اكتر

قربت خلص كتاب اسأل تعط لاستر و جيري هيكس و العجيب في الكتاب هذا انو مش من تأليف المؤلفين لانو استر عندها موهبة غير عادية و هي التخاطر مع كائنات نورانية اكثر تطور مننا كبشر سمت مجازيا الي عم يتواصل معها (ابراهام ) يللي بيساعدنا بكلماتو بالكتاب على تفسيرات لعدم وصولنا لأهدافنا و طرق بسيطة و عميقة لو طبقناها كل ما ننويه سوف يتحقق بإذن الله و بأفضل الاحتمالات "

من جهة اخرى ، تستعد الفنانة نسرين طافش لإطلاق عملها السينمائي الجديد لعام 2022 برفقة الفنان المصري خالد سليم والتي انتهت من تصويره مؤخرا بعنوان " في القلب "

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