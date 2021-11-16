شاهد .. اتفرج| أشهر ممثلات المشاهد الجريئة وتعتمد على الاغراء في الثمانينات وابنتها فنانة شهيرة.. لن تصدق كيف تغير شكلها الآن؟

انت الان تتابع خبر اتفرج| أشهر ممثلات المشاهد الجريئة وتعتمد على الاغراء في الثمانينات وابنتها فنانة شهيرة.. لن تصدق كيف تغير شكلها الآن؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

النجمة جليلة محمود ولدت يوم 12 سبتمبر عام 1946، اسمها بالكامل جليلة محمود عبد الرحيم، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت خلال مسيرتها الفنية العشرات من الأدوار المساعدة سواء في السينما أو التلفزيون، وكانت تظهر في أغلب أدوارها بشكل جرئ وفي تأدية دور الفتاة اللعوب.

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تواجدت جليلة محمود في عدد كبير من الأفلام ولعل أبرز أعمالها، "الشياطين والكورة، شعبان تحت الصفر، الكيت كات، ضد الحكومة، وتعد شخصية" فتحية" التي قدمتها في فيلم "الكيت كات" مع الفنان محمود عبد العزيز ونجاح الموجي، من أشهر الأدوار في مسيرتها الفنية. وفي الدراما التليفزيونية قدمت جليلة محمود عدة أعمال أبرزها، "هوانم جاردن سيتي، المفسدون في الأرض، الشهد والدموع،

قانون المراغي، أزمة سكر، آسيا، أهلا بالأحلام، آن الأوان، مواقف ساخرة، أيام المنيرة، الزيني بركات"، بلغ عدد الأعمال التي قدمتها جليلة محمود في السينما والتليفزيون والمسرح والسهرات الدرامية، حوالي 250 عملاً.

ابتعدت جليلة محمود عن التمثيل في الفترة من 2013، حتى 2017، ثم عادت مرة أخرى، وقدمت آخر أعمالها من خلال فيلم "خط الموت" عام 2019، وشارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد صلاح حسني والفنانة علا غانم،

ابنة جليلة محمود هي الفنانة ميسون، والتي شاركت في نحو 32 عملاً فنيًا، وشاركت في أعمال في التليفزيون والسينما من عام 1996 حتى 2006 بعدها ابتعدت عن المجال الفني.

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