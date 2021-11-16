شاهد .. بإطلالة صاروخية... نسرين طافش تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بفستان مثير وأفخاذ مكشوفة بأقوى مشهد اغراء.. اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر بإطلالة صاروخية... نسرين طافش تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بفستان مثير وأفخاذ مكشوفة بأقوى مشهد اغراء.. اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مساء اليوم الإثنين صورةً جديدة على حسابها بالإنستجرام، ظهرت خلالها بشكل أنيق وجذاب، حيث أرتدت فستان طويل بلون "دم الغزال" عكس جمال بشرتها.

50199156

وعلقت نسرين طافش على الصورة بعبارة لـ"ابراهام هيكس" قال فيها: " افهم أن حياتك يمكن لها أن تكون رائعة أو مخيفة بمقدار سماحك لها أن تكون كذلك، كل ذلك يعتمد على الأفكار التي تدرب نفسك عليها، أفكار مؤلمة أو أفكار ممتعة. "

وأنهالت التعليقات على صورة الفنانة نسرين طافش، أشادت معظمها بجمالها وأناقتها واختيارها المميز للملابس التي تظهر بها، بينما انتقد البعض اظهارها "لفخذها" الأيمن في الصورة، معتبرين ذلك من باب الفتنة واثارة الغرائز.

وحرصت نسرين طافش خلال الفترة الأخيرة أن ترفق مع صورها عبارات للأدباء والمفكرين، حيث علقت على اطلالتها الأخيرة التي ظهرت فيها بفستان طويل، أخضر اللون، بعبارة لـ جلال الدين الرومي، نصها "كل شيئ في الكون بداخلك.. كل ما تسأل عنه موجود بداخلك."

* من هي نسرين طافش :

نسرين طافش هي ممثلة ومغنية سورية ولدت في محافظة حلب عام 1982، لأب من أصول فلسطينية وأم جزائرية، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2008م.

بدأت نسرين طافش مشوارها الفني عام 2002، من خلال مشاركتها في مسلسل "هولاكو"، وتوالت بعدها أعمال البطولة، وحصلت في العام 2017، على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم.

دخولها لمجال الغناء

منذ عام 2017، بدأت نسرين طافش مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و «123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

حياتها الأسرية

كانت النجمة نسرين طافش مخطوبة أثناء دراستها للمخرج المثنى صبح، وفي عام 2008 تزوجت من رجل أعمال إماراتي وأنفصلت عنه في 2013.

* أعمالها :

شاركت النجمة نسرين طافش في أكثر من 38 مسلسل، وكان آخر ظهور لها في 2020، في مسلسل ختم النمر، ومسلسل الوجه الآخر ، ومن أبرز أعمالها السابقة مسلسل هولاكو، وربيع قرطبة، وأبو زيد الهلالي، وأحلام كبيرة، ورجال تحت الطربوش، والتغريبة الفلسطينية، وقرن الماعز، ورجال ونساء، وأحقاد خفية، وغيرها من المسلسلات التي لعبت في معظمها دور البطولة.

أما في جانب المسرح فقد شاركت نسرين طافش في خمس مسرحيات هي: مسرحية العرس، والعميان، والتية، وعربة اسمها الرغبة، ومسرحية "كذا انقلاب" التي تم عرضها في 2008.

ودخلت الفنانة نسرين طافش عالم الغناء في 2017، ولها خمس أغاني فقط هي: متغير علي، وحبيبي، وإلا معك، وأريد أرتاح، وشوقي.

كما شاركت النجمة نسرين طافش في السينما من خلال فلم "نادي الرجال السري"، الذي تم عرضه في 2019.50199156