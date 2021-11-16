شاهد .. حكاية فنان شهير جعل عادل إمام يرقص بجنون في حفل زفافه وأصيب بمرض خطير قبل أن يدفن في قبر جدته | تفاصيل مؤلمة ؟

انت الان تتابع خبر حكاية فنان شهير جعل عادل إمام يرقص بجنون في حفل زفافه وأصيب بمرض خطير قبل أن يدفن في قبر جدته | تفاصيل مؤلمة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

مطرب وممثل مصري نجح بأغانيه وأفلامه وسكن قلوب الجماهير، وشكل رحيله المفاجئ في عز شبابه، فاجعة لاقاربه وزملائه وجمهوره، وكان يعد واحد من أكثر الفنانين خلقا في الوسط الفني، وأكثرهم موهبة وخفة ظل.

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إنه الفنان عامر منيب، الذي ولد بحي الدقي بالجيزة في 2 سبتمبر عام 1963، وانتقل إلى منزل جدته بشبرا مع شقيقه الأكبر جمال وشقيقتيه الصغيرتان أميرة وأمينة.

ووقع عامر منيب في حب الفن، عندما اعتاد الذهاب مع جدته ماري منيب إلى مسرح نجيب الريحاني، لمشاهدة أعمالها وأعمال زملائها من الفنانين.



وكانت جدته ماري منيب حتى وفاتها بطلة مسرح الريحاني، وعاصرها الفنان عامر منيب 6 سنوات فقط، إذ ولد في سنة 1963، وتوفيت سنة 1969.



بدوره كان عامر مولعاً بالمسرح والتمثيل رغم عشقه الشديد للغناء، وبعد وفاة جدته، عاد إلى حضن والده، وتخرج من كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 1985 بعد حصوله على البكالوريوس بتقدير جيد جداً وأصبح معيداً بجامعته،

وكان يقضي أوقات الفراغ بالغناء لمشاهير الطرب مثل الراحل عبد الحليم حافظ الذي تعلق به بشدة وحفظ كل أغانيه، وضاقت به السبل في القاهرة وقرر الهجرة الى خارج مصر وتحديدا الى استراليا بحثا عن فرصة حياة أفضل.

صدفة غيرت حياته

وفي شهر رمضان عام 1987، أتته تذكرة وأوراق عقد سفر إلى أستراليا للحصول على الدكتوراه والعمل بإحدى الجامعات هناك، وكان عامر يقضي الأيام الباقية له في مصر في السهرات مع أصدقائه، وأثناء تناول السحور معهم بأحد الفنادق ليودعهم قبل السفر

وتصادف وجود الفنان الكبير محمود ياسين وزوجته الفنان الجميلة شهيرة والفنان الكبير نور الشريف وزوجته الفنانة الرائعة بوسي والفنان الكبير فاروق الفيشاوي والموسيقار حلمي بكر، وغنى وقتها عامر منيب أغنية "الفن" لمحمد عبد الوهاب.



ودعاه الفنانين للجلوس على طاولتهم، وعرفوا إنه حفيد ماري منيب، ونصحه حلمي بكر بترك السفر والبقاء في مصر، وسيصبح له مستقبل كبير بشرط أن يدرس الموسيقى،

ولا يكتف بالموهبة، وبالفعل خضع بشكل كامل لدروس الأستاذ عاطف عبد الحميد، أستاذ الموسيقى الشهير لآلة العود وعميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وبعدها أصبح واحد من نجوم مصر البارزين.

الحياة الشخصية

تزوج الفنان عامر منيب من السيدة إيمان الالفي، ورزق منها بثلاث بنات ، مريم، زينه، نور، واحترفت مريم الغناء على نهج والدها وقدمت أغنية في العام المنصرم 2020، حققت قرابة 30 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب الشهير.



وقال الفنان عامر منيب في لقائه ببرنامج "ليلة العمر"، مع الإعلامية حياة عبدون، إن الفنان عادل إمام كان حريصا على حضور حفل زفافه، حتى إنه أجل سفره لحضور الفرح، موضحا أن عادل إمام رقص مع فيفي عبده، على أغنية "إيه اللي بيحصل دا"، للفنان حكيم، في حفل الزفاف.



الوفاة

رحل الفنان الكبير عامر منيب، عن عالمنا في 26 نوفمبر 2011، في مستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهز 48 عامًا بعد صراعٍٍ مع مرض السرطان دام أكثر من عامين، ودخل منيب المستشفى متأثرا بإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وظل طوال أيامه الأخيرة في غيبوبة شبه كاملة داخل غرفة العناية المركزة،

وكان هذا بعد إجراء عملية إزالة جزء من القولون بألمانيا، إلا أن حالته الصحية تدهورت ليصاب بهبوط آخر شديد الحدة في الدورة الدموية.

وشيعت جنازته من مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، ودفن في نفس قبر جدته ماري منيب بمدينة نصر، وأقيم العزاء في مسجد ودار مناسبات الشرطة قرب طريق صلاح سالم يوم الأربعاء 30 نوفمبر بعد 4 أيام من وفاته.



عمل الخير

وقالت ابنته مريم في مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة": "أبي كان يتمنى أن يسجل صوته بتلاوة القرآن الكريم كاملاً بعد أن يترك الغناء، كما أنه صاحب فكرة البرنامج الخيري "طوق نجاة"، وخصص جزءا كبيرا من ماله لهذا العمل الخيري قبل وفاته. 70158678