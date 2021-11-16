اتفرج – رهف القنون تروج لصفحتها على موقع إباحي

شكرا لقرائتكم خبر عن رهف القنون تروج لصفحتها على موقع إباحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الناشطة السعودية ​رهف القنون، بالترويج لصفحتها على موقع إباحي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ذلك غضب جمهورها.

حيث نشرت رهف القنون الصورة عبر خاصية “الستوري” في موقع انستغرام وهي ترتدي زي أرنب معلقة: “الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع Only fans موجود في المعلومات الخاصة بي.. بنولعها”.



يذكر ان “Only Fans” هو موقع لنشر الصور ومقاطع الفيديو الإباحية ومقره لندن، حيث يجني مستخموه الأموال نظير نشر صورهم وفيديوهات خاصة بهم.

و رهف القنون هي فتاة سعودية أثارت قضيتها الرأي العام في السعودية وخارِجها بعد هُروبها من أهلها المقيمين في الكويت إلى تايلاند بدعوى التعنيف الأسري.

وفي وقت سابق أثارت قضيّة رهف جدلًا كبيرًا في الأوساط الدولية بسببِ تشابك خيوط قصتها. إذ تقولُ رهف القنون إنّها كانت في إجازة مع أسرتها في الكويت فقررت الفِرار إلى أستراليا على أملِ تقديم طلب لجوء عن طريق استقلال طائرة من بانكوك لكنّها تفاجأت وصُدمت بسبب مطاردتها من قِبل دبلوماسي سعودي أصرّ على احتجاز جواز سفرها.

وتعتبر رهف القنون من أشهر النشطاء، ودائمًا ما تثير الجدل في المملكة العربية السعودية بالعديد من الصور والكلامات التي تقوم بنشرها بين الحين والأخر.

و كانت حياة رهف القنون مليئة بالأحداث والأزمات وحتى التصرفات المثيرة للجدل التي تجعلها محط اهتمام الجمهور وتجعل اسمها يتصدر التريند.