شاهد .. فضيحة رانيا يوسف كاد صدرها ان يخرج كاملا باقوى المشاهد إغراء.. اتفرج

انت الان تتابع خبر فضيحة رانيا يوسف كاد صدرها ان يخرج كاملا باقوى المشاهد إغراء.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلا واسعا عبر مواقع التواصل اللاجتماعي بسبب إطلالتها الاخيرة التي أظهرتها بجراة عالية.

35846872

في التفاصيل ، نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة لها بغطلالة فاضحة مرتدية " الهوت شورت "باللون الأسود وتي شيرت بنفس اللون كشفت عن بطنها وأجزاء كبيرة من جسدها.

وتفاعل الكثير من جمهورها على إطلالتها الاخيرة محدثة ضجة واسعة بسببها كما فعلت في كثير من الإطلالات.

من جهة اخرى ، دائما ما تتصدر رانيا يوسف محركات البحث بسبب إطلالاتها الجريئة في كثير من المهرجانات و آخرهم مهرجان الجونة السينمائي.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تستعد لإطلاق عملها الدرامي الشهير " الآنسة فرح " بجزئه الرابع بعد النجاح الذي أحرزع خلال العامين الماضيين.

الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية رانيا يوسف ، ممثلة من مواليد عام 1973 بدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. كان دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو دورها الأول البارز أمام الجمهور.35846872