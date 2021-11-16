شاهد .. اتفرج.. تسريب صورة صادمة لجسد دنيا بطمة تشعل مواقع التواصل .

انت الان تتابع خبر اتفرج.. تسريب صورة صادمة لجسد دنيا بطمة تشعل مواقع التواصل . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل صورة مسرّبة للفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، أحدثت الكثير من ضجة بسبب ظهورها بشكلها ووزنها الحقيقي بدون فلتر وفوتوشوب، حيث إعتاد الجمهور أن يراها نحيفة ومتناسقة، لكن التسريب كشف الحقيقة، وظهرت بطمة وهي ترتدي بنطال جينز أزرق، وبلوزة سوداء دون اكمام مع حذاء ابيض، واللافت انها بدت بوزن زائد وممتلئ خاصة منطقة البطن.

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وانهالت التعليقات على صورة دنيا بطمة من قبل المتابعين الذين انتقدوا شكل جسمها الحقيقي، وخداعها للجمهور بالفلتر والفوتوشوب الذي يظهر بها جسمها جميل ومتناسق، وعلق بعض المتابعين: "أول صورة حقيقية لدنيا"، بينما أشار البعض ان الأمر طبيعي بعد الولادة وانها تمارس الرياضة في النادي حتى تعود الى وزنها الحقيقي، وكانت قد نشرت سابقا في الجيم وارتدت ملابس رياضية، وكروب توب من اللون الفسفوري، لفتت به الأنظار.

هذه وتتعرض دنيا بطمة للكثير من الانتقادات اللاذعة من قبل الجمهور بسبب استعراض جسدها ومفاتنها بشكل متكرر عبر حسابها في انستغرام، اذ تظهر بالفساتين المكشوفة والملابس الضيقة وبالبكيني، كما يتعرض زوجها البحريني للانتقاد بسبب قبوله بظهور زوجته الجريئ.

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