شاهد .. خانت والدتها مع رشدي أباظه وبخيلة ذكية اوقعته في الفخ وفضلت «كلب» عليها.. لن تصدق من تكون!

انت الان تتابع خبر خانت والدتها مع رشدي أباظه وبخيلة ذكية اوقعته في الفخ وفضلت «كلب» عليها.. لن تصدق من تكون! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

يعرف عن عالم الفن بأنه مليء بالأسرار والخبايا التي دائما ما تلفت أنظار الجمهور، ومن بين تلك الأسرار العلاقة بين الفنانة صباح وابنتها هويداء، حيث وصفها البعض بالمتمردة،

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بعدما تسببت في بعض الأزمات بحياة والدتها النجمة الشهيرة، حتى أن البعض قال إن هويدا فضلت كلبها على والدتها.



تزوّجت صباح 9 تسع مرات، ولم تُنجب سوى ابنها «صباح» من زوجها الأول «نجيب الشماس»، وابنتها «هويدا» من زوجها العازف اليصري «أنور المنسي».

أزمة رشدي أباظة

كانت هويدا مُعجَبة بالفنان رشدي أباظة وهي ابنةٌ 14 أربعة عشر عامًا وصُدِمت عندما رأته واقعًا في غرام والدتها. ورغم أن الإعجاب بدنجوان السينما العربية طبيعي بشكل كبير بين فتيات هذا الجيل إلا الأمر كان بداية خنق الفتاة الصغيرة على والدتها وفق العديد من المجلات.



وفي يوم من الأيام فوجئت صباح بخبر زواج ابنتها هويدا سراً فأخذت تصرخ وتبكي وتلطم وجهها كثيراً, حتى فقدت صوتها ولم بعد باستطاعتها القدرة على الغناء، وعلقت صباح على هذه الواقعة قائلة: “جنيت؛ كانت بعدها صغيرة وكنت بخطط لها أنها تبقى أحسن بنت, بعدين صرت أصرخ وأضرب حالي؛ وجالي مثل كريزة جنون”.



مرض صباح ووفاتها

لم تحضر هويدا جنازة والدتها بعد وفاتها وصرَّحَت المخرجة اللبنانية وابنة شقيقة الشحرورة صباح كلوديا عقل بأن كُل ما دار حول المشاكل الماديةٍ التي منعت هويدا من الحضور “كذب”.



وصرح الفنانُ سمير صبري بآنه ذهبَ يومَا لزيارة صباح قبلَ وفاتها، إذ كانت تعانى من أزمةٍ صحية وأخبرته أنها طلبّت من ابنتها البقاء معها لأنها فى حاجةٍ للرعاية, خاصة أن كل مَن حولها رحلوا ولم عد بجانبها أحدٌ من أشقائهاء فردّت هويدا: “لا يا مامى.. أنا ساأعود لأمريكا لأن كلبى فى البيت وحده، فمن سيؤكله يعنى ؟! أسيبه يموت؟! دا غالي عندي”.



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