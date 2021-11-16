شاهد .. إيناس الدغيدي: اعتزلت الفن فورا .. فنانة اغراء شهيرة نزفت بغزارة من منطقة حساسة في مشهد خادش من فيلم مع هذا الفنان.. لن تصدق من يكون?

انت الان تتابع خبر إيناس الدغيدي: اعتزلت الفن فورا .. فنانة اغراء شهيرة نزفت بغزارة من منطقة حساسة في مشهد خادش من فيلم مع هذا الفنان.. لن تصدق من يكون? والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ممثل ومنتج مصري راحل، ولد في مدينة الزقازيق وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز انه المتألق الكبير احمد زكي .

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وبعد تخرجه شارك في مسرحيات: مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللو شلبي، اللص الشريف، واتجه للسينما منذ منتصف سبعينات القرن العشرين، فخطف الأنظار إليه بسبب موهبته الاستثنائية في التمثيل.



وشارك في عشرات الأفلام التي جعلته ليس فقط من أكثر الممثلين جماهيرية، بل كذلك من أكثر الممثلين الممدوحين من قبل النقاد، ومن تلك الأفلام: شفيقة ومتولي، موعد على العشاء، النمر الأسود، زوجة رجل مهم، البريء، الهروب، ناصر 56.

ومن المعروف أن بعض الأفلام السينمائية تعتمد على مشاهد القبلات بين البطل والبطلة، والتي يتضمنها السيناريو لما تتطلبه الحبكة الدرامية، ولتشويق المشاهدين بقصص الافلام، وهذا ما حصل في عدد من أفلام "أحمد زكي"، ولكن عديد من الفنانات المشاركات له في البطولة اشتكيّن من اندماجه خلال تأدية مشاهد القبلات. شارك "أحمد زكي"، الفنانة "يسرا"، بطولة فيلم "درب الهوى"، وبعد عرضه عام 1983، صرحت الأخيرة في لقاء تليفزيوني لها، أنه خلال تمثيلهما لمشهد القبلة اندمج "أحمد زكي"،

وكانت القبلة عنيفة جدًا من جانبه، بحسب قولها. مشهد آخر جمع الراحل أحمد زكي بالراقصة "دينا"، في فيلم "استاكوزا"، من اخراج "ايناس الدغيدي"، تضمن مشهد قبلة جمعت بينهما.

وفي تصريح جرئ أكدت الراقصة المصرية إنها اعنزلت أداء مشاهد القبلات في الأفلام بعد فيلم «استاكوزا» مع الفنان الراحل أحمد زكي. وقالت إن قبلة أحمد زكي لها كانت عنيفة، حتى أنها نزفت دماء بغزارة من شفتها السفلية، وعندما سألتها وفاء الكيلاني في برنامج «الحكم» قائلة:بتتكلمي جد؟» أكدت لها دينا ذلك.

وتوفي الفنان الكبير أحمد زكي في عام 2005 عن عمر يناهز 56 عامًا جراء اصابته بسرطان الرئة وذلك خلال تصويره لفيلمه الأخير "حليم".12352462