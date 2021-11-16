شاهد .. اتفرج – الصاروخ اللبناني النووي.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة دوخت الجمهور بفستان قصير!؟

انت الان تتابع خبر اتفرج – الصاروخ اللبناني النووي.. نوال الزغبي بإطلالة جريئة دوخت الجمهور بفستان قصير!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/16 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وظهرت نوال الزغبى بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان قصير باللون الاسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .



وحققت الفنانة نوال الزغبي ، 5 ملايين و500 ألف مشاهدة بكليب عكس الطبيعة، بعد طرحه يوم الأربعاء 13 أكتوبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كليب عكس الطبيعة

كليب عكس الطبيعة للفنانة نوال الزغبي، من كلمات: احمد حسن راؤول، ألحان: احمد زعيم، توزيع: شريف قاسم، مكس وماستر: محمد جودة.



كليب عليه ابتسامة

كليب “عليه ابتسامة” للفنانة نوال الزغبي حقق مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إذ تم طرحه في 23 أغسطس الماضي.



وطرحت الفنانة نوال الزغبي أغنيتها الجديدة “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع “يوتيوب”.



الأغنية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماسترينج محمد عصمت.

وروجت الفنانة نوال الزغبى لـ كليبها الجديد “عليه ابتسامة”، من خلال نشرها تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

ويمتنع عننشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل .32319720