شاهد .. مشهد ساخن للكبار فقط. لفنانة شهيرة يثير جنون زوجها ويطلقها على الفور وقبل الطلاق عاقبها بطريقة غريبة لا تخطر على البال ابليس ..لن تتوقع من هي؟

انت الان تتابع خبر مشهد ساخن للكبار فقط. لفنانة شهيرة يثير جنون زوجها ويطلقها على الفور وقبل الطلاق عاقبها بطريقة غريبة لا تخطر على البال ابليس ..لن تتوقع من هي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هناك مشاهد وأفلام يتم تصنيفها على أنها للكبار فقط، أو +18 كما يقال، وذلك لأنها تحتوي على مشهد جنسي أو أكثر لا يصح أن يراه طفل أو مراهق، أي أنه لا يصلح للمشاهدة العائلية.

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وأي ممثل يقوم بهذا الدور يكون لديه اقتناع وموافقة تامة من شريك حياته على هذا الدور وهذه المشاهد، حتى يقنعه.

أنها مجرد مشاهد تمثيلية وليست حقيقية، ولكن هذا لم يحدث مع هذه الفنانة الشهيرة التي نحكي عنها الآن.

هذه الفنانة فاجأها زوجها بزيارة في مكان التصوير ليجدها بين أحضان ممثل في نفس الفيلم ويصورون مشهد جنسي، فأصيب

بالصدمة لكنه تمالك أعصبه، وهي لن تتوقع أن هذا الأمر سيسبب له الضجر، فهو يعلم أنها فنانة وهذا الأمر وارد.

إنها الفنانة معالي زايد، وكان هذا خلال مشاركتها في فيلم أبو الدهب بطولة الفنان الراحل أحمد زكي، وذلك خلال مشهد جمعها

مع الفنان اراحل الفنان ممدوح وافي، فدورها كانت أخت أحمد زكي وبينها وبين الفنان ممدوح وافي علاقة غير شرعية.

وبعدما انتهت معالي زايد من المشهد عادت إلى منزلها لتتفاجأ بزوجها وقد ثار غضبه، ليبرحها ضربًا،

ولم يكتفي بذلك بل حلق لها لها شعرها فأصبح شكلها كالرجال.

ومن غير المتوقع أنه أرسل لها ورقة طلاقها على المنزل، واضطرت بعد حلق شعرها لارتداء الباروكة حتى ينبت شعرها من جديد.

ومعالي زايد هي ابنة الفنانة أمال زايد، واسمها الحقيقي معالي عبد الله المنياوي، وهي من مواليد 5 نوفمبر 1953.

وتوفيت في 10 نوفمبر 2014 بعد معاناه مع مرض السرطان.

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