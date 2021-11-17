شاهد .. اعترافات نارية... فنانة مصرية شهيرة تتحدث للجمهور بممارسة هذا الفعل الصادم مع عشيقها : جوزي عارف و مبيغيرش : .. اتفرج من تكون !

انت الان تتابع خبر اعترافات نارية... فنانة مصرية شهيرة تتحدث للجمهور بممارسة هذا الفعل الصادم مع عشيقها : جوزي عارف و مبيغيرش : .. اتفرج من تكون ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

فنانة مصرية مشهورة فاجئت الجميع بعلاقتها المستمرة مع عشيقها السابق بمعرفة زوجها بذلك وتصفه بأنّه الشخص الاغلى في حياتها.

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وقالت الفنانة يسرا إن حبها الأول كان مع شخص يُدعى "علي" وهو من أدت له أغنية "بيع الجمل يا علي"، في الإذاعة لأنها كانت تحبه وقتها، لافتًة إلى أنّ "علي" ما زال في حياتها حتى الآن وأصبحا "أنتيم"، واصفة إياه بأنّه من أغلى الأشخاص.

وأكدت يسرا في تصريحات سابقة مع برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني أنّ علاقاتها العاطفية القديمة لم تستمر لكنهما أصبحا أصدقاء، مردفًة أنّ زوجها "خالد" لا يغير من ذلك وعلقّت: "هو عارف إنه حبي الكبير والوحيد، خالد مبيغيرش وهو عارف إنهم أصدقائي.. خالد جامد".

وبشأن خلو علاقاتها العاطفية من الوسط الفني، قائلة إنّ الوسط الفني عائلة كبيرة وقوية، متابعًة: "يا نحب بعض أوي يا منحبش بعض خالص، وده طبيعي وبيبان والذكي هيفهم، ومخطرش على بالي اتجوز ممثل كان أهم حاجة عندي لازم أحب أوي اللي قدامي عشان استحمل كل الظروف".

بأنّ هناك بعض الرجال ظهروا في حياتها في الوقت الخاطئ لأنها وقتها كانت تتمنى أن تكون أفضل لأنها حزنت عليهم رافضًة الكشف عن ذلك الشخص الذي حزنت عليه معقبًة: "الحكاية متنفعش تتحكي من غير اسم مش من حقي".

أول ظهور وظهرت قبل أيام الفنانة المصرية الكبيرة، يسرا، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، خلال فيديو قصير هو الأول لها منذ تعافيها بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ووجهت خلال الفيديو رسالة إلى الفنانة سماح أنور قالت فيها: "حبيبتي وصديقة العمر الجدعة، والمشرفة دائما، ألف مبروك على تحقيق حلمك الكبير في مهرجان "أفلامها" حقيقي، فكرة عظيمة ومُشرفة أن يكون في مهرجان قائم بذاته مخصوص لمناقشة قضايا المرأة عن طريق دعم الأفلام القصيرة وسينما المرأة، فكرة من امرأة عظيمة لكل نساء وسيدات مصر العظيمات".

ثم تابعت يسرا كلامها : "شرف كبير ليا أن يكون انطلاقة المهرجان بدورته الأولى مهداة ليا، كل الدعم لصديقتي العظيمة سماح أنور وإن شاء الله يكون من أنجح المهرجانات الدولية".63522655