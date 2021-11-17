شاهد .. الغندورة.. اليسا تشعل السوشيال ميديا بإطلالة نار هي الأجرأ وهل اجرت عملية تكبير لصدرها المكشوف في الخليج؟

انت الان تتابع خبر الغندورة.. اليسا تشعل السوشيال ميديا بإطلالة نار هي الأجرأ وهل اجرت عملية تكبير لصدرها المكشوف في الخليج؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية ​إليسا​ من كواليس احد حفلاتها، وظهرت مرتدية فستان ذهبي لامع مكشوف الصدر، ولكن الأمر اللافت الذي أقلق الجمهور هو التورم الذي ظهر في يد اليسا،

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وتساءل البعض عن سببه وعن احتمالية رجوع المرض لها، كما ان صدرها المكشوف من الفستان لفت انظار المتابعين الذين اعتبروا ان اطلالتها جريئة جدا وخاصة انها غنت في دولة خليجية.

بينما أشار البعض ان الأمر ليس مقلقاً، وقد يكون تورماً عادياً بسبب التعب والارهاق، أو بسبب دواء تتناوله ويؤثر على ذلك، وأكد البعض ان الفنانة اليسا تسافر بین الحین والآخر لتتعالج بسبب العملیات التي أجرت?ا وإزالة 7 %من الغدد، ما سبب احتباس المیاه في جسد?ا.

وعلى صعيد آخر، فاجأت النجمة إلیسا، محبی?ا وجمهورها بتواجدها في قطر، وأحیاء حفلا ً كبيرا، خصوصا أن?ا لم تروج لحفل?ا، ولم يعرف به الكثیرون، لكنه كان حفلا ضخما وناجحا غنت به اليسا أجمل أغانيها.

وكانت قد أكدت اليسا في حفل?ا الأخیر في مصر إن?ا شفیت تماما من مرض السرطان، الذي انتصرت علیه بإيمان?ا وقوّت?ا، وتفاعل معها جمهورها الذي تمنى لها السلامة والصحة.90311793