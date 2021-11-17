شاهد .. سر القيصر الذي لا يعلمه سواه.. إليك ما أخفاه كاظم الساهر طوال حياته وكشف الآن!..اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر سر القيصر الذي لا يعلمه سواه.. إليك ما أخفاه كاظم الساهر طوال حياته وكشف الآن!..اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ربما لا يعلم أحد شيئاً عن سر الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر وهو السر المرتبط بمرحلة حياته خلال غزو الولايات المتحدة للعراق والذي تتخلله قصة محزنة .

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ويتعلق السر الذي لم يظهره الكاظم لأحد إلا عن طريق الصدفة المحضة بوشم في صدر الفنان العراقي قام برسمه خلال فترة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 .

ففي هذا العام وأثناء القصف الأمريكي لبغداد عانى الفنان من فكرة الموت في أي لحظة وكان قد لحن أغنية فقام برسم وشم على شكل نوتة موسيقية وضع فيها ألحان أغنيته الجديدة والتي تعتبر الآن إحدى أهم أغانيه .

ورسم الفان الفنان العراقي الوشم على صدره في منطقة القلب تماماً وهو ما جعله سرياً لم يتنبه له أحد إلا بمحض الصدفة و وضع عليه ألحان أغنيته مدرسة الحب .16222788