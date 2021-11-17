شاهد .. بالفيديو —وسع للملبن صافيناز ..بوصلة رقص فاضحة تشعل المسرح ..وهزة الصدر عرضتها لموقف محرج وكشفت المستور!

انت الان تتابع خبر بالفيديو —وسع للملبن صافيناز ..بوصلة رقص فاضحة تشعل المسرح ..وهزة الصدر عرضتها لموقف محرج وكشفت المستور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الراقصة الأرمنية ​صافيناز​ مقطع فيديو أثناء تقديمها وصلة رقص، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وطرحت صافيناز سؤالاً لمحبيها قائلة :"أحببتم الراقصة أم لا".

الفيديو أظهر حجم صدر صافيناز الكبير، بحسب متابعيها، مشيرين إلى أن جسدها تغير كثيراً في الآونة الأخيرة، وفي كل إطلالة لها تختلف عن سابقتها.

من ناحية أخرى، لم يبخل متابعو صافيناز في التعبير عن حبهم لها، وفي رصد للتعليقات جاء فيها :"كيوت مهضومه وبتعقدي كتير بحبك اوي"، "عسوله بجنني قمر بيبي"، "بحبك يا صوفي".

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