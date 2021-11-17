شاهد .. كأنها حوريه من الجنة.. النجمة ياسمين صبري.. بإطلالة غريبة وفستان ازرق مثيرة على البحر (صورة)

انت الان تتابع خبر كأنها حوريه من الجنة.. النجمة ياسمين صبري.. بإطلالة غريبة وفستان ازرق مثيرة على البحر (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري مجموعة صور لها على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت ياسمين صبري في الصور وهي ترتدي فستان غريب باللون الازرق بإطلالة على البحر واعتمدت على تسريحة شعر جميلة ومكياج صاخب.

ونالت الصورة إعجاب متابعي ياسمين الذين عبروا عن حبهم لها وإعجابهم بجمالها .

ياسمين صبـري

هي ممثلة مصرية مواليد 21 يناير 1988، الإسكندرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 2014 من خلال مسلسل (جبل الحلال) ثم توالت أعمالها الفنية.

كما واختيرت ياسميـن صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

تزوجت قبل دخولها عالم التمثيل عام 2012. صرحت عن زواجها منه لأول مرة عام 2015. ثم في 2017 صرحت في برنامج تلفزيوني أن زوجها اسمه محمد وانفصلا عام 2017 بعد خمس سنوات من الزواج.

في أبريل 2020 تزوجت من رجل الاعمال المصري أحمد أبو هشيمة في حضور أُسري فقط. وسيطرت حالة من الهدوء والعائلة علي كتب الكتاب. وغاب نجوم الفن والمجتمع، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لفيروس كورونا.

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