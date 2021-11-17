اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد .. فضيحة مدوية سقوط فستان الفنانة دنيا بطمة بأقوى مشهد صارخ وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية سقوط فستان الفنانة دنيا بطمة بأقوى مشهد صارخ وأنكشاف المستور أمام اعين مجموعة من الرجال!! والان مع التفاصيل

87b2edbda2.jpg

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 07:00 صباحاً | (مايا)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو محرج للغاية للفنانة المغربية وزوجة محمد الترك ، دنيا بطمة.

 73879464

وظهرت دنيا بالفستان بإطلالة صارخة حيث أرتدت فستان قصيرمكشوف من الاسفل، وقد سقط فستان دنيا وظهر صدرها أمام الجميع.

يتعذر () عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا على 73879464

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا