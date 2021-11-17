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شاهد .. صورة نادرة جداً لـ الممثل رشدي أباظة في مراحل حياته الأخيرة.. لن تصدق كيف تغير شكله بسبب المرض ومن هي التي بجانبة صورة ستصدمك!؟

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للممثل المصري الراحل رشدي أباظة، تعود إلى المراحل الأخيرة من حياته.

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وبدا فيها إلى جانب زوجته الأخيرة إبنة عمه نبيلة أباظة، وقد لاحظ المتابعون أن تغييراً كبيراً طرأ على شكله بسبب المرض.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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