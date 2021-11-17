شاهد .. على خطى رهف القنون ...اتفرج فتاة يمنية فائقة الجمال تشعل الانترنت بملامس خادشة | اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر على خطى رهف القنون ...اتفرج فتاة يمنية فائقة الجمال تشعل الانترنت بملامس خادشة | اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهور جديد وصادم في المجتمع اليمني المحافظ وهذه المرة صور جديدة تتانفى مع عادات وتقاليد الشعب اليمني ظهرت فيها المرأة اليمنية حياة الريامي والمقيمة في الوقت الحالي في كندا .

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وطبقا لما تناقلته مواقع اخبارية يمنية فقد أثارت الريامي التي تم ترحيلها من قطر الى جيبوتي وحصلت على لجوء في كندا " حياة الريامي" جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها صور جديدة لها .

وظهرت الريامي في صور جريئة قامت بنشرها على صفحتها بموقع تويتر ببطن مكشوف وهو ما أثار سخط يمني ضدها

وقال ناشطون إن الريامي أصبحت تسير على خطى السعودية الهاربة "رهف القنون" التي هربت من السعودية إلى كندا

وحذر ناشطون من قيام بعض الجهات التي سموها بالمعادية من استغلال الفتيات في مشاريعهم الهادمة للمجتمع اليمني حسب وصفهم .

يذكر أن حياة الريامي هي فتاه يمنيه أثارت جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيام سلطات قطر بترحيلها الى جيبوتي مع طفلها قبل أن تحصل على لجوء في كندا وتبدأ معه حياة جديدة.

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