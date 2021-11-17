شاهد .. حسن الرداد يرتمي في أحضان مي عمر وإيمي سمير غانم تنتقم بقسوة وترد الصاع صاعين!

انت الان تتابع خبر حسن الرداد يرتمي في أحضان مي عمر وإيمي سمير غانم تنتقم بقسوة وترد الصاع صاعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر مقربة من الفنانة إيمي سمير غانم أنها قررت اعتزال الفن والابتعاد عن الساحة الفنية بعد أن فشلت في الخروج من حالتها النفسية الصعبة عقب وفاة والديها الفنانين سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وأكدت ايمي أنها تريد الانعزال والابتعاد عن الساحة الفنية خلال هذه الفترة، ولن تستطيع العودة الي التمثيل الا بعد استقرار حالتها بشكل كامل، ولا تعلم متى يمكن أن يحدث ذلك وفق مجلة الجميلة.59456486

ويأتي قرار إيمي بعد أيام قليلة من استناف زوجها الفنان حسن الرداد تصوير فيلم الجديد “تحت تهديد السلاح” الذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر بعد فترة طويلة من تعطل تصويره.واعتبر البعض أن قرار إيمي المفاجئ باعتزال الفن ردا على قيام زوجها بتركها غارقة في أحزانها وحالتها النفسية السيئة والعودة لتصوير فيلمه الجديد مع الفنانة مي عمر.

وقبل ساعات، صدمت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، جمهورها وأصدقاءها، برسالة غامضة أثارت قلقهم عليها.

وشاركت الممثلة صورة لوالديها الفنانين، سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وقالت لهما إن "كل لحظة تمر عليها تراهم أمام عينيها وهم يتألمان".

كما أكدت إيمي سمير غانم في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن حالتها أصبحت أسوأ مما قبل، وطلبت من كافة متابعيها وأصدقائها الدعاء لها بـ"مزيد من الصبر، بعدما جربت كل شيء، ولكنها لا تهدأ نفسيا رغما عن هذا، وحمد لله تعالى على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء".

وختمت إيمي سمير غانم منشورها بالتأكيد على أنها راضية بأي ابتلاء.

وتوفي الفنان الكوميدي المصري، سمير غانم، في مايو/ أيار الماضي، بينما رحلت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز عن عالمنا في شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد أن خاضا صراعا ضد فيروس كورونا.59456486