شاهد .. وصية سهير البابلي الأخيرة التي ابكت قلوب المصريين.. وهذا ماكانت تردده حين تفيق من الغيبوبة!

انت الان تتابع خبر وصية سهير البابلي الأخيرة التي ابكت قلوب المصريين.. وهذا ماكانت تردده حين تفيق من الغيبوبة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 04:00 مساءً | (هبه الوهالي)

وعن وضعها الصحي، كشف، في تصريحات صحفية، أنها لا تتحسن بشكل ملحوظ، لكنها بخير، مشيرًا إلى أنها تتفاعل معهم عندما يقرأون أمامها القرآن أو يرددون مدحًا للنبي _صلى الله عليه وسلم_.

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وتابع أنها كانت تحرك عينيها وتنظر إليهم، وكأنها تطمأنهم عليهم، عند قرأتهم الرقية الشرعية لها، مؤكدًا على أن الأطباء والممرضين تعجبوا من مدى استجابتها وقتها.

وعن وضعها الصحي، كشف، في تصريحات صحفية، أنها لا تتحسن بشكل ملحوظ، لكنها بخير، مشيرًا إلى أنها تتفاعل معهم عندما يقرأون أمامها القرآن أو يرددون مدحًا للنبي _صلى الله عليه وسلم_.



وتابع أنها كانت تحرك عينيها وتنظر إليهم، وكأنها تطمأنهم عليهم، عند قرأتهم الرقية الشرعية لها، مؤكدًا على أن الأطباء والممرضين تعجبوا من مدى استجابتها وقتها.



كما قال إن "الحاجة سهير" مؤمنة بالله، وإنها صاحبة إرادة قوية، وإنها تحب اسم الله "الودود"، وكانت تردده بشكل مستمر، حين تفيق من الغيبوبة.

كانت الفنانة سهير البابلي تعاني من ضعف عضلة القلب ووجود مياه على الرئة، بسبب إصابتها بهبوط مفاجىء في السكر، نقلت على إثره للمستشفى، قبل عدة أيام.



وأخفت أسرة "سهير" خبر وفاة طليقها الفنان أحمد خليل عنها، حرصًا على عدم إصابتها بانتكاسة، لاسيما أن حالتها حرجة، وممنوع معرفتها أي أخبار سيئة. 64911716