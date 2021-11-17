شاهد .. صادم... لن تعرفوا نجم ،ذا فويس كيدز، زين عبيد.. يصدم الجمهور بنحافة مفرطة بعد عملية تكميم المعدة وتبدلت ملامحة تماماً! (شاهدوا وسامته)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 03:00 مساءً | (مايا)

فاجأ الطفل السوري زين عبيد نجم ذا فويس كيدز The Voice Kids الجمهور بنحافته الشديدة في أحدث ظهور.

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حيث تبدلت ملامحه تماماً بعد أن نجح في خسارة وزنه الزائد الذي عُرف به خلال مشاركته في البرنامج.

زين عبيد نجم ذا فويس كيدز اتجهت إليه الأنظار بقوة بعد تداول أحدث صوره التي نشرها عبر حسابه على انستقرام، حيث بدا بنحافة شديدة صدمت الجمهور الذي لم يتعرف عليه من الوهلة الأولى إلا بعد أن ذُكر اسمه.استطاع زين عبيد أن يخسر وزنه الزائد بشكل ملحوظ، حيث أنه أصبح الآن نحيفاً للغاية على عكس مشاركته في الموسم الأول من ذا فويس كيدز، حيث كان يعاني وقتها من السمنةوكان زين عبيد كشف العام الماضي أنه خضع لعملية تكميم معدة من أجل إنقاص وزنه، وأنه خسر حوالي 30 كيلوجرامات دفعة واحدة، مضيفاً أنه لجأ إلى عملية تكميم المعدة رغم صغر سنه فهو لم يتعد الـ 16 عاماً، من أجل التخلص من إنقاص وزنه وفي ذات الوقت لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد التأكد تماماً من عدم خطورتها على صحته

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