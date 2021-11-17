شاهد .. فنانة مشهورة لقبت بـ(بوليس الآداب).. تزوجت رجل أعمال سعودي وضربت محمود ياسين عندما حاول فعل هذا الامر الخادش؟

انت الان تتابع خبر فنانة مشهورة لقبت بـ(بوليس الآداب).. تزوجت رجل أعمال سعودي وضربت محمود ياسين عندما حاول فعل هذا الامر الخادش؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/17 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تعد هذه الفنانة واحدة من أكثر النجمات شهرة في السينما المصرية، حيث قدمت للسينما والتلفزيون العديد من الأفلام والبرنامج الناجحة، التي لاقت اهتمام الكثير من المشاهدين

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هذه الفنانة كانت متعددة المواهب حيث جمعت بين موهبة التمثيل وموهبة تقديم البرامج التلفزيونية، فتمكنت من الدخول إلي قلوب الجماهير بسرغة فائقة.



كانت بداية ظهورها علي الشاشة الصغيرة من خلال برنامج "عصافير الجنة" بهذا الشكل اقتحمت التلفزيون واستطاعت التوفيق بين عملها ودراستها، فالتحقت بكلية الآداب قسم الاجتماع وتخرجت منه، إنها الفنانة الكبيرة "نجوى إبراهيم".

قدمت الفنانة نجوى إبراهيم العديد من البرامج التي أدهشت المشاهدين من مختلف الفئات، حيث قدمت برنامجها الشهير "صباح الخير ومساء الخير" بالتعاون مع الدمية "بقلظ" والذي كان يؤدي صوتها الفنان الراحل سيد عزمي، حيث استمر عرض هذا البرنامج لمدة 25عاما علي التلفاز.

أعجب المخرج يوسف شاهين بموهبتها الكبيرة فطلب منها التعاون معه في فيلم "الأرض"، و نظرا لجمالها الهاديء ووجهها الجميل، لقبها أهل القرية الذي كان يقام فيها التصوير بـ«العروسة»، كما كانت الفنانة نجوي إبراهيم متحفظة إتجاه المشاهد الساخنة، وهذا الأمر دفع المخرج الراحل حسن الإمام إلي تسميتها بـ«بوليس الآداب».

حيث روت نجوي إبراهيم أنه طلب من الفنان محمود ياسين أن يقترب منها في مشهد ما، لكنها ضربته بمرفقها في بطنه، وذلك أثناء تصوير فيلم «العذاب فوق شفاه تبتسم»، حيث قررت نجوي أن تتبتعد عن نوعية الأفلام التي تتطلب مشاهد ساخنة، فقدمت عدد من الأعمال الفنية الجيدة والتي كان من بينها،" المدمن"و"الرصاصة لا تزال في جيبي"و"كرامتي".



لم تكن الفنانة نجوي إبراهيم محظوظة في حياتها الخاصة، حيث تزوجت 3 مرات، حيث كانت الزيجة الأولى لها من حارس مرمى النادي الأهلي الفلسطيني مروان كنفاني، حيث أنجبت منه ابنيها «ناصر» و«حكم»، ألا أنهما انفصلا بعد أعوام، وذلك نتيجة لعمله مستشارًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أما آخر زيجتين لها فكانتا من أحمد فوزي مسؤول برئاسة الجمهورية وقتها ووقع الطلاق، ثم من رجل الأعمال السعودي عاصم قزاز، حيث انفصلا بعد عام واحد فقط من الزواج .

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